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Ученые придумали, как бороться с вирусом Зика при помощи растений

23.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые придумали, как бороться с вирусом Зика при помощи растений

Ученые из Института Биодизайна ASU работают над созданием улучшенной и потенциально более безопасной вакциной против вируса Зика. Как оказалось в борьбе с этим опасным для человека вирусом может быть обычный табак – растение, которое целенаправленно заражают вирусом для того, чтобы получать особые белковые компоненты из его листьев. Из них создается вакцина, которая поможет справляться с тяжелыми формами болезни. 
По словам разработчиков новой вакцины, она будет предназначена для развивающихся стран, которые находятся в зоне риска, то есть где фиксируются вспышки болезни и обитают комары, передающие данный вирус. 
Международная угроза от флавовируса Зика нависла над многими странами в 2015 году, заразив миллионы людей. Вирус опасен своими осложнениями на нервную систему. Он передается не только через укус комаров, но и половым путем.
«Мы предлагаем вакцину нового уровня для борьбы с вирусом Зика, которая более безопасна для человека и не требует больших затрат на создание» — говорит исследователь Киян Шон Чен.
Вирус Зика очень опасен. Он способен вызывать микроцифалию головного мозга, а также множество неврологических проблем. Создание эффективной вакцины позволит обезопасить людей от серьезных проблем со здоровьем, в том числе снизить риск рождения ребенка с отклонениями от матери с вирусом Зика.

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