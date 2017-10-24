Тайна «камней-следовиков»

В России интерес к «следовикам» начал проявляться в XIX веке, когда археология и краеведение были в нашей империи на подъеме. Даже знаменитый Н.М.Карамзин в своей «Истории государства Российского» счел необходимым упомянуть подобные камни: «Памятником каменосечного искусства древних славян остались большие гладкие обделанные плиты, на коих выдолблены изображения рук, пят, копыт и проч.».

Гдовский район. д. Теребени Псковщина — край древний, иподобных валунов здесь (по самым скромным подсчетам) не менеенескольких сотен. К сожалению, не сохранился широко известный «Ольгинкамень» в Выбутах, на котором был виден след изящной женской ножки. Еговзорвали в 30-х годах прошлого века.

Говорят, на этом камне

Ольга устраивала встречи с простыми людьми. Сейчас на его останках

сооружена своеобразная пирамида из валунов, увенчанная кованым крестом.

В

Печорском районе на краю колхозного поля лежал еще совсем недавно

огромный камень. На нем был виден след детской ножки в обрамлении трех

солнц. К этому камню в старину приносили больных детей: считалось, что

если ребенок три раза умоется утренней росой с этого камня, то от него

отступят все болезни.

Обнаружили его где-то в 70-х годах прямо

посредине поля в цветущей ржи. Все жители были твердо уверены, что еще

весной, когда поле засевали, камня там не было. После уборочной страды

его трактором отволокли ближе к лесу. Но на следующую весну он опять

оказался на своем старом месте посреди поля. Вот тогда-то и решили

местные бабки, что камень этот не простой. А о его целебных свойствах

узнали случайно. Кто-то из мальчишек на поле сильно поранил ногу. Друзья

посадили парнишку на камень, перевязали ему рубашкой ногу и побежали в

деревню за фельдшером. Пока тот подоспел, прошло около получаса. Какого

же было всеобщее удивление, когда на ноге мальчишки вместо раны

обнаружили только хорошо затянувшийся шрам. С тех пор к камню стали

приносить и приводить больных людей со всей округи. Но спустя несколько

лет валун исчез так же загадочно, как и появился.

Еще один

случай, почти фантастический, в Островском районе. Рассказывали, что в

одной из деревень в 50-е годы жил душевнобольной парень — юродивый,

по-старому. Был он верующий, в церкви все время по хозяйству

прислуживал, там почти и жил. А еще его частенько видели возле большого

валуна, что лежал на берегу Великой. На камне том были выбиты какие-то

непонятные знаки и отпечаток правой руки человека. И вот однажды местные

мальчишки увязались тайно за парнем и стали следить. Этот деревенский

дурачок опять привел их к реке, где долго сидел возле камня и о чем-то с

ним разговаривал. А затем вдруг он встал, положил обе руки на камень и…

легко, как пушинку, поднял в воздух этот тяжеленный валун, весивший,

наверное, не одну сотню килограммов. Повисев несколько секунд в воздухе,

камень так же очень плавно опустился на прежнее место.