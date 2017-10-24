-
Тайна «камней-следовиков»
24.10.2017 Что от нас скрывали
-
По всей России можно встретить
огромное количество каменных валунов, так называемых «следовиков», на
которых изображены животные, рисунки иногда не очень понятного
содержания, а в большинстве — отпечатки человеческих рук и ног. До сих
пор ученые не могут ответить на элементарный на первый взгляд вопрос:
зачем наши предки так «наследили» по всей Земле?
В
России интерес к «следовикам» начал проявляться в XIX веке, когда
археология и краеведение были в нашей империи на подъеме. Даже
знаменитый Н.М.Карамзин в своей «Истории государства Российского» счел
необходимым упомянуть подобные камни: «Памятником каменосечного
искусства древних славян остались большие гладкие обделанные плиты, на
коих выдолблены изображения рук, пят, копыт и проч.».
Местные:
жители называли следы на камнях то «чертовыми следами», то «Божьими
ножками», «следами Христовыми», «стопами Богородицы». Если первые
пользовались дурной славой, то последние были в почете. Считалось, что
вода из «Божьих следков» является целебной, помогает излечивать от
болезней.
Гдовский район. д. Теребени Псковщина — край древний, и
подобных валунов здесь (по самым скромным подсчетам) не менее
нескольких сотен. К сожалению, не сохранился широко известный «Ольгин
камень» в Выбутах, на котором был виден след изящной женской ножки. Его
взорвали в 30-х годах прошлого века.
Говорят, на этом камне
Ольга устраивала встречи с простыми людьми. Сейчас на его останках
сооружена своеобразная пирамида из валунов, увенчанная кованым крестом.
В
Печорском районе на краю колхозного поля лежал еще совсем недавно
огромный камень. На нем был виден след детской ножки в обрамлении трех
солнц. К этому камню в старину приносили больных детей: считалось, что
если ребенок три раза умоется утренней росой с этого камня, то от него
отступят все болезни.
Обнаружили его где-то в 70-х годах прямо
посредине поля в цветущей ржи. Все жители были твердо уверены, что еще
весной, когда поле засевали, камня там не было. После уборочной страды
его трактором отволокли ближе к лесу. Но на следующую весну он опять
оказался на своем старом месте посреди поля. Вот тогда-то и решили
местные бабки, что камень этот не простой. А о его целебных свойствах
узнали случайно. Кто-то из мальчишек на поле сильно поранил ногу. Друзья
посадили парнишку на камень, перевязали ему рубашкой ногу и побежали в
деревню за фельдшером. Пока тот подоспел, прошло около получаса. Какого
же было всеобщее удивление, когда на ноге мальчишки вместо раны
обнаружили только хорошо затянувшийся шрам. С тех пор к камню стали
приносить и приводить больных людей со всей округи. Но спустя несколько
лет валун исчез так же загадочно, как и появился.
Еще один
случай, почти фантастический, в Островском районе. Рассказывали, что в
одной из деревень в 50-е годы жил душевнобольной парень — юродивый,
по-старому. Был он верующий, в церкви все время по хозяйству
прислуживал, там почти и жил. А еще его частенько видели возле большого
валуна, что лежал на берегу Великой. На камне том были выбиты какие-то
непонятные знаки и отпечаток правой руки человека. И вот однажды местные
мальчишки увязались тайно за парнем и стали следить. Этот деревенский
дурачок опять привел их к реке, где долго сидел возле камня и о чем-то с
ним разговаривал. А затем вдруг он встал, положил обе руки на камень и…
легко, как пушинку, поднял в воздух этот тяжеленный валун, весивший,
наверное, не одну сотню килограммов. Повисев несколько секунд в воздухе,
камень так же очень плавно опустился на прежнее место.
Любознательные
псковичи могут полюбоваться «следовиками», не покидая пределов родного
города. К примеру, если прогуляться по аллее Героев возле Зеленого
театра, то без труда можно обнаружить огромный камень с культовыми
знаками. На поле возле радиозавода есть несколько интересных
камней-чашечников с круглыми отверстиями глубиной 10 см.
Один из самых интересных камней находится на берегу Псковы, на Запсковье, напротив Финского парка.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии