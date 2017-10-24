Загадки человечества. Выпуск 33



Тайна Джека-потрошителя раскрыта. Британская писательница Патриция Корнуэлл уверена, что есть известна личность убийцы XIX века. Кем был маньяк и почему он совершал свои преступления;

— Учёные обнаружили мумию трёхпалой женщины на плато Наска. Кем была эта жительница Перу. Почему уфологи всего мира называют это место космическим аэропортом;

— Кто такие Создатели Вселенной. Откуда в мифах всех древних народов появились боги. Что между ними общего и почему сегодня они не живут среди нас.

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