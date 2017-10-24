У берегов острова Матуа нашли затонувшую подлодку

Справка

С 2016 года Министерство обороны РФ и РГО проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды.

Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 -го. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды.

Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 км маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.

Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.