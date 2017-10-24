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У берегов острова Матуа нашли затонувшую подлодку
24.10.2017 Что от нас скрывали
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В ходе работы второй экспедиции на курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают научно-изыскательную работу и обследуют ранее обнаруженные подземные фортификационные сооружения.
Активно обследуются акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность. Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Тайгер» и телеуправляемого подводного поисково-спасательного аппарата «Пантера Плюс» исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, обнаруженную в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров.
В исследовательской операции активно применяется нормобарический скафандр АС-55. Уже проведено несколько глубоководных погружений с целью детального обследования подводного объекта.
С помощью большого гидрографического судна БГК-2153 проводится видео- и фотосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик.
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Справка
С 2016 года Министерство обороны РФ и РГО проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды.
Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 -го. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды.
Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 км маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.
Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.
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