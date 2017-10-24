Полярное сияние на Юпитере появляется, когда частица солнечного ветра проникают в атмосферу планеты в районе магнитных полюсов, сообщает НАСА. Зафиксировать полярное сияние удалось, когда зонд NASA Juno подлетел к планете.

Для того, чтобы понять, что сможет распознать зонд во время изучения планеты, специалисты рассматривали Юпитер при помощи телескопа Hubble и других аппаратов. Так удалось получить сверхдетальные снимки планеты.

«Наблюдения за планетами на разных длинах волн в инфракрасной части спектра помогают нам получить «трехмерную» картинку того, как происходит круговорот энергии и материи в атмосфере планеты-гиганта», — заявил Ли Флетчер из университета Лестера, исследователь вместе с коллегами участвовал в подготовке некоторых фото. Исследователи надеются, что снимки помогут понять, где лучше всего изучать атмосферу этой планеты.

Юпитер демонстрирует яркие устойчивые сияния вокруг обоих полюсов. В отличие от таких же на Земле, которые появляются в периоды повышенной солнечной активности, полярные сияния Юпитера являются постоянными, хотя их интенсивность меняется изо дня в день.

Полярные сияния Юпитера наблюдают в ультрафиолетовом диапазоне спектра. На опубликованном снимке ультрафиолетовые кадры наложены на снимок Юпитера в видимом цвете.