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Яркое пятно на Церере образовано концентрацией минералов карбонатов

24.10.2017 Части света   Нет комментариев

Яркое пятно на Церере образовано концентрацией минералов карбонатов

Яркое пятно на поверхности карликовой планеты Цереры в кратере Оккатор отличается самой высокой за пределами Земли концентрацией минералов карбонатов. Таковы результаты исследования, проведенного учеными NASA в рамках миссии Dawn.

«Мы впервые наблюдаем подобного рода вещество в другой области Солнечной системы в таких количествах», — комментирует Мария Кристина Де Санктис из Национального института астрофизики в Риме.

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Оккатор – необычное образование. Это довольно молодой кратер. Ему всего около 80 млн. лет. Диаметр кратера составляет 92 км, а диаметр центрального углубления — 10 км. Купольная структура в центре покрыта веществом с очень высоким уровнем отражательной способности. Центральная часть имеет концентрические и радиальные трещины.

Ученые NASA выяснили, что основным минералом в яркой области кратера является карбонат натрия. На Земле этот вид соли встречается в районе гидротермальных источников. По словам исследователей, это соединение появилось из недр Цереры, поскольку упавший на карликовую планету астероид не мог его принести. Наличие подобных минералов на поверхности свидетельствует о том, что температура внутри Цереры выше, чем считалось до сих пор.

Яркое пятно на Церере образовано концентрацией минералов карбонатов

Возможно, столкновение астероида с карликовой планетой поспособствовало попаданию карбоната натрия на поверхность, однако свою роль сыграли и процессы, происходящие внутри Цереры. Еще более интригующим звучит предположение о возможном наличии жидкой воды под поверхностью карликовой планеты в недавний геологический период. Соль может указывать на существование океана, или отдельных резервуаров, из которых вода могла попасть на поверхность и замерзнуть миллионы лет назад.

Обнаружить присутствие карбонатов на Церере помогли данные спектрометра аппарата Dawn. В прошлом году та же группа ученых сообщила о наличии аммиачного филлосиликата на поверхности Цереры. Поскольку аммиака много во внешней области Солнечной системы, ученые предположили, что Церера могла образоваться рядом с орбитой Нептуна, а затем мигрировать ближе к Солнцу. Интересно, что карбонат натрия и бикарбонат натрия, обнаруженный в Оккаторе, раньше были найдены в гейзерах Энцелада – спутнике Сатурна.

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Метки:  карбонатов, концентрацией, минералов, образовано, Церере

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