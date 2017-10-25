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Voyagers: Космический странник

25.10.2017 Части света   Нет комментариев


Канадский режиссёр и специалист по спецэффектам Сантьяго Менгини на своём официальном сайте опубликовал 15-минутный короткометражный фильм Voyagers, рассказывающий о проекте по исследованию дальних планет Солнечной системы, стартовавшем в 1977 году.

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Voyagers: Космический странник

От величественных космических видов, сгенерированных с помощью компьютерных технологий, а также от реальных документальных кадров по-настоящему перехватывает дух.

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Метки:  Voyagers, Космический, странник

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