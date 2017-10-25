На правительство США работают инопланетяне



Пол Хеллье, бывший министр обороны Канады: «Двое инопланетян работают на правительство США».

«Меня зовут Пол Хеллье, я бывший министр обороны Канады. Я служил при трех правительствах и провел 23 с половиной года в парламенте. В должности министра я получал сообщения об НЛО, но был слишком занят, чтобы интересоваться ими в то время…Но 10 лет назад я начал ими интересоваться, потому что один молодой человек из Оттавы начал слать мне материалы по этой теме… Как-то он выслал мне копию книги полковника Корсо «На следующий день после Розуэлла». Я стал читать ее летом 2005 года, и был, действительно, поражен содержанием. И я подумал, что автор затронул серьезнейшие проблемы, и американский народ и все люди мира имеют право знать, что происходит на самом деле, потому что они являются частью этого. НЛО — не просто изолированное явление.

Получив подтверждение изложенных в книге фактов у генерала ВВС США в отставке, я принял приглашение Виктора Виджиани и его компаньона Майка Берда — выступить на симпозиуме в университете Торонто. Там я утверждал: «НЛО столь же реальны, как и летающие над нашей головой самолеты». Это дало мне сомнительную честь оказаться первым человеком министерского уровня стран «большой восьмерки», который заявил это однозначно.

С тех пор я узнал многое из разных источников, включая ряд поразительных свидетельств очевидцев, которых мы слушали последние четыре дня. Это удивительные люди. Рассказанное ими потрясает… Но поскольку я не уфолог, а политик, позвольте мне кое-что добавить.

Во-первых, в 1960-х годах появилась флотилия НЛО, которая направляясь к югу, пересекла территорию НАТО. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами в Европе, естественно, был очень потрясен. К счастью, или может быть, благодаря божественному провидению, прежде чем «паническая» кнопка была нажата, флотилия развернулась и направилась назад на север. Очевидно, все подумали, что это могут быть русские, и были очень обеспокоены. Было запущено расследование всей проблемы НЛО и составлен документ, который заключил, что по крайней мере четыре вида существ посещали Землю на протяжении нескольких тысяч лет. И у меня такое же мнение на данном этапе.

На Земле замечены пришельцы 20 видов

Мы называли их «Они». Выступая утром, Линда Молтон-Хау назвала три вида существ. Я в своей последней книге «Свет в конце туннеля: план выживания для человеческой расы» указал уже пять различных видов. Сейчас я знаю, что их на самом деле больше. Всего несколько дней назад я видел документ, в котором говорилось о 20 видах. Откуда они могут прибывать? Это звездные системы Дзеты Сетки, Плеяд, Ориона, Андромеды и Альтаира. Поэтому я не думаю, что мы можем более называть их «Они». Это — не аморфная масса, а разные виды существ, которые, соответственно, могут иметь различные цели. Как, например, США, Китай и Россия. Наши истинные устремления, возможно, очень похожи, но сейчас наши осознанные интересы все еще весьма отличаются.

Еще одно наблюдение. Мы потратили довольно много времени, разговаривая о трупах ростом с 6-летних детей. И я был рад, когда Линда утром заявила, что есть живые инопланетяне, живущие на Земле в настоящее время. По крайней мере двое из них работают на правительство США.

Другие существа, о которых мне удалось узнать не так давно, это так называемые Высокие Белые — Паола Харрис сообщила об этом публично несколько лет назад. Благодаря ей, я имел возможность беседовать около трех часов с бывшим пилотом Чарльзом Холлом и выслушать абсолютно захватывающую историю о том, как он работал с этими существами. Сначала Холл был до смерти напуган, но после того, как удалось познакомиться поближе, они стали доверять друг другу. В итоге, с Высокими Белыми установились хорошие рабочие отношения на полигоне в Индиан Спрингс, Невада. Они проживали на территории базы ВВС США, сотрудничая с военными и делились с ними технологиями. Холл написал книгу, названную «Тысячелетнее гостеприимство».

Некоторые цивилизации более развиты, чем наша

Моя заинтересованность — в полном рассекречивании. Единственная оговорка — это, пожалуй, должно быть раскрытие на 95-98%. Я знаю об одной или двух вещах, о которых не стоит говорить в открытую, по крайней мере, сейчас. Я уверен, это произойдет, но, возможно, не сразу. Но также как некоторые дети прощаются с идеями о Санта Клаусе, когда вырастают, я думаю, что законопослушные налогоплательщики вполне в состоянии будут принять новую более широкую реальность, что мы живем в космосе, сотрудничающим с жизнью в разных ее видах. Тот факт, что некоторые цивилизации более развиты, чем наша, может быть унизительным, но он может быть необходимым шагом для нашего выживания.

В мире сейчас — порочный беспорядок. Времени у нас — максимум до конца десятилетия. Нужно остановить глобальное потепление, если мы не хотим перейти точку невозврата. Но наши лидеры даже не говорят об этом. В лучшем случае говорят поверхностно. Видимо, им интереснее развязывать войны за контроль над нефтью, по сути, продляя тяжесть последствий. Конечно, даже если бы они приняли угрозу всерьез, у них бы не хватило ресурсов финансировать переход от нефти к чистой энергии, потому что у нас в западном мире бесконечно идиотская финансовая и банковская системы.

Нужна технология для чистой энергии, и она существует, и ее держат в тайне те же личные корыстные интересы, которые управляют нашей судьбой. Кто же стоит за этими корыстными интересами, и что они замышляют? Сенатор, вы говорили о военной хунте. Что ж, на мой взгляд, это правда, но я расширил и углубил это определение до «кабалы». Кабала состоит из членов родственных организаций. Это — Совет по Международным отношениям, Бильдербергеры и Трехсторонняя Комиссия, международный банковский картель, нефтяной картель, члены различных разведывательных организаций и избранные члены военной хунты. Совместно они стали теневым правительством не только США, но и большей части западного мира… Цель игры — Мировое Правительство, состоящее из членов кабалы, которых никто не избирает, которые никому не подотчетны, и, согласно заявлениям г-на Рокфеллера, план уже далеко продвинулся. Помогает ли вам это понять, почему у нас забирают наши гражданские права? Я говорю «наши», ибо Канада тоже включена в этот общий замысел… Все свободы, отвоеванные миллионами мужчин и женщин, сражавшихся во Второй Мировой, бесцеремонно сливаются в канаву…

Мы должны стать духовными существами

Единственная надежда установить мир на всей планете — смена парадигмы в американском образе действия… и принятие политики сотрудничества со всем человечеством, чтобы построить такой мир, на который мы способны все вместе.

Молодежь во всем мире нуждается в амбициозных благородных целях, они хотят быть вовлечены в предотвращение глобального потепления, создание справедливой и устойчивой банковской системы, и возглавить путь к переменам к новой реальности, в которой мы должны жить в гармонии с нашими небесными соседями, вместе с тем, добиваясь мира на земле. Одним словом, мы должны стать духовными существами, исповедующими единый принцип, лежащий в основе всех основных мировых религий — Золотое Правило.

И в этой связи я хочу зачитать отрывок из книги «Паспорт в Космос», покойного доктора Джона Мэка, американского психиатра, который стал мировым лидером по интервьюированию людей, похищенных НЛО. Или «переживших похищение», как он их назвал.

Цитирую: «Хотя пришельцы сами по себе не боги, и их поведение порой далеко не богоподобно, похищенные постоянно сообщают, что эти существа кажутся ближе к Богу, чем мы, действуя в роли посланников, духов-хранителей или ангелов, выступая посредниками между нами и Божественным Источником».

Спасибо».