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Рядом с МКС пролетел НЛО

25.10.2017 НЛО   Нет комментариев


НЛО появился во время сближения грузового корабля Dragon запущенного компанией SpaceX к Международной космической станции.

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Метки:  пролетел

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