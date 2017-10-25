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Рядом с МКС пролетел НЛО
25.10.2017 НЛО
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НЛО появился во время сближения грузового корабля Dragon запущенного компанией SpaceX к Международной космической станции.
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25.10.2017 НЛО
НЛО появился во время сближения грузового корабля Dragon запущенного компанией SpaceX к Международной космической станции.
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