Наводнение в китайской провинции Хунань

Кроме того, из-за стихии обрушились 999 построек, в срочном порядке было эвакуировано 48,8 тыс. человек, пострадали сельхозпосевы на площади 27,29 тыс. га.

Провинциальные власти организовали работу по борьбе с последствиями наводнений и оказанию помощи пострадавшему населению.

Мощные ливни прошли с 11 по 14 августа во многих районах на западе и севере Хунани. Из-за осадков в провинции были временно закрыты 20 туристических зон.

Во многих волостях и поселках города Юэян — одном из наиболее сильно пострадавших от стихии районов, по наблюдениям корр. Синьхуа, были повреждены дамбы, мосты, автомобильные дороги, обрушились жилые дома, часть жителей осталась без воды и электричества, серьезно пострадала инфраструктура.

По прогнозам метеорологов, 15 августа ожидаются сильные дожди в юго-западных и центральных районах Хунани. В том числе в городах Чанша, Сянтань, Хэнъян, Шаоян, в южный районах городов Хуайхуа и Лоуди, на юго-востоке г. Юэян и в других городах за 36 часов выпадет от 50 до 100 мм осадков.