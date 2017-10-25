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Наводнение в китайской провинции Хунань

25.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в китайской провинции Хунань

В результате обрушившихся в последние дни на провинцию Хунань /Центральный Китай/ ливней три человека погибли, один пропал без вести, пострадали 530 тыс. жителей 151 волости и поселка 16 уездов /городов и районов/ городов Юэян, Хуайхуа и Сянси-Туцзя-Мяоского АО. Об этом сообщили сегодня в провинциальном штабе по борьбе с наводнениями и засухой.

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Кроме того, из-за стихии обрушились 999 построек, в срочном порядке было эвакуировано 48,8 тыс. человек, пострадали сельхозпосевы на площади 27,29 тыс. га.

Провинциальные власти организовали работу по борьбе с последствиями наводнений и оказанию помощи пострадавшему населению.

Мощные ливни прошли с 11 по 14 августа во многих районах на западе и севере Хунани. Из-за осадков в провинции были временно закрыты 20 туристических зон.

Во многих волостях и поселках города Юэян — одном из наиболее сильно пострадавших от стихии районов, по наблюдениям корр. Синьхуа, были повреждены дамбы, мосты, автомобильные дороги, обрушились жилые дома, часть жителей осталась без воды и электричества, серьезно пострадала инфраструктура.

По прогнозам метеорологов, 15 августа ожидаются сильные дожди в юго-западных и центральных районах Хунани. В том числе в городах Чанша, Сянтань, Хэнъян, Шаоян, в южный районах городов Хуайхуа и Лоуди, на юго-востоке г. Юэян и в других городах за 36 часов выпадет от 50 до 100 мм осадков.

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Метки:  китайской, Наводнение, провинции, Хунань

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