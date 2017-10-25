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Наводнение в китайской провинции Гуанси

25.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в китайской провинции Гуанси

В связи с проливными дождями в 15 уездах и районах Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ начиная с 12 августа происходят наводнения.

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По данным местных спасательных служб, по состоянию на 16 часов сегодняшнего дня от бедствий пострадали в той или иной мере 79,8 тыс человек, в экстренном порядке эвакуированы 4146 человек. Жертвами наводнений стали 6 человек, 1 числится пропавшим без вести.

В результате природных бедствий ущерб нанесен 3120 га сельскохозяйственных угодий, обрушилось 58 строений.

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Метки:  Гуанси, китайской, Наводнение, провинции

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