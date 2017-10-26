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В Сьерра-Леоне растет число жертв наводнения

26.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


400 тел извлечены из-под завалов, образовавшихся при сходе оползня из-за проливных дождей и наводнения в районе столицы страны Фритауна.

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Правоохранительные органы страны считают, что общее число жертв стихии превысит 500 человек.

При этом пропавшими без вести в результате обширного наводнения и оползня в районе Реджент – одного из пригородов Фритауна – числятся 600 человек. Около 2 тысяч горожан лишились своего крова.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнование народу Сьерра-Леоне.

Сьерра-Леоне — государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией. Число жителей Фритауна вместе с пригородами составляет полтора миллиона человек.

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Метки:  наводнения, растет, Сьерра-Леоне

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