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У деревьев существует понятие о личном пространстве

26.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

У деревьев существует понятие о личном пространстве

Застенчивость кроны — природный феномен, наблюдающийся у некоторых видов деревьев, когда кроны полностью развитых деревьев не соприкасаются, формируя полог леса с каналами-пробелами.

Другие названия — «разомкнутость полога», «застенчивость полога», или «межкроновое пространство». Наблюдается у деревьев одного вида, однако зафиксированы случаи между деревьями разных видов.
У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

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У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

У деревьев существует понятие о личном пространстве

Ученые обратили внимание на феномен еще в начале прошлого века. Даже выявили деревья, на которых он проявляется. К камфорному дереву и шорее добавили авицению, дидимопанакс, клузию, каркас колючий, амберу, эвкалипт. Но в природе и механизме странного явления природы разобраться так и не удалось. Ученые лишь убедились, что феномен реально существует.

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Метки:  деревьев, личном, понятие, пространстве, существует

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