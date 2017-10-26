У деревьев существует понятие о личном пространстве

Другие названия — «разомкнутость полога», «застенчивость полога», или «межкроновое пространство». Наблюдается у деревьев одного вида, однако зафиксированы случаи между деревьями разных видов.



Ученые обратили внимание на феномен еще в начале прошлого века. Даже выявили деревья, на которых он проявляется. К камфорному дереву и шорее добавили авицению, дидимопанакс, клузию, каркас колючий, амберу, эвкалипт. Но в природе и механизме странного явления природы разобраться так и не удалось. Ученые лишь убедились, что феномен реально существует.