Люди жестоки, внушаемы и равнодушны

Неудачники не умеют откладывать удовольствие

Представьте, что вы гуляете в парке жарким летним днем. Вы можете купить мороженое прямо сейчас в местном киоске за 100 рублей или спустя час взять в магазине за ту же сумму два. Как вы поступите? Как выяснилось, ваш выбор может служить индикатором успешности.

В 1960 году Уолтер Мишел провел эксперимент, в котором участвовало 600 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Их по одному заводили в комнату, в которой был стол, стул и тарелка с маршмеллоу (зефир). Исследователь сообщал ребенку, что тот может съесть лакомство немедленно. Но если подождет 15 минут, то получит двойную порцию сладкого. Только треть детей выдержала испытание. Мишел провел контрольные исследования спустя 30 лет и выяснил, что дети, которые смогли противостоять соблазну или держались дольше сверстников, добились большего успеха, чем те, кто потакал своим сиюминутным импульсам.

Люди готовы причинять боль по приказу

После Второй мировой войны многие задались вопросом, как получилось, что сотни и тысячи добропорядочных немцев превратились мучителей? Как вышло, что один человек мог быть любящим отцом дома и садистом в концентрационном лагере? Ответ был дан в 1963 году, когда Стэнли Милгрэм описал результаты одного из самых жестоких экспериментов в истории психологии. Он сказал участникам, что изучает, как боль сказывается на процессах запоминания. Но на самом деле он хотел выяснить, насколько далеко люди могут зайти в насилии, если совершают его по приказу авторитетного лица.

Испытуемые играли роль «учителей» и наказывали «ученика» (актера) за каждый неверный ответ. Для этого они подавали разряд электрического тока, который увеличивался с каждой допущенной ошибкой. Несмотря на крики и просьбы «ученика» остановить эксперимент, почти 65% испытуемых довели напряжение до максимума — 450 В (над этой отметкой было написано «смертельно опасно»). Они так поступали, потому что подчинялись требованиям исследователя. В ходе эксперимента никто не пострадал, потому что испытуемый был отделен от «ученика» перегородкой и слышал запись с воплями (а сама машина с тумблерами и проводами была муляжом). Но серия подобных экспериментов доказала, что большинство людей склонно делать то, что противоречит их этическим нормам, если указание исходит от руководства. Как думаете, а вы способны избить другого человека, если вам дадут такое указание?

Обстоятельства меняют человека до неузнаваемости

Это еще более неэтичный эксперимент, чем предыдущий. В 1971 году подвал Стэндфордского университета был переоборудован в тюрьму. В исследовании приняли участие 24 мужчины, не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Их произвольно разделили на две группы: одни получили должность охранников, а другие превратились в заключенных. Психолог Филип Зимбардо хотел выяснить, как жизнь в камерах влияет на личность, и планировал наблюдать за происходящим в течение двух недель. Но участники настолько вжились в свои роли (проявляли насилие, бунтовали, впадали в апатию), что эксперимент пришлось прекратить досрочно через шесть дней. Но он раз и навсегда подтвердил тезис о том, что в некоторых ситуациях социальная роль сильнее личности, то есть человек действует не так, как ему свойственно, а как диктуют стереотипы.

Большинство не замечает очевидных изменений

Сколько разочарований вы пережили из-за того, что супруг или возлюбленный не делал комплиментов вашему платью, стрижке или новому цвету волос? Он их не замечал не из-за отсутствия чувств. Он находился под воздействием такого эффекта, как слепота к изменениям. В эксперименте мужчина за стойкой давал участнику бланк для заполнения, а потом наклонялся, чтобы достать пакет. В этот момент он менялся с другим человеком, который в итоге и передавал пакет испытуемому. Помощники исследователя были не похожи между собой, на них были разные рубашки. Но 75% участников эксперимента не заметили подвоха. Человеческий мозг пропускает массу информации, которую считает лишней.

Окружающие равнодушны к чужим несчастьям

Как вы думаете, если в людном месте вы станете жертвой нападения или у вас случится инфаркт, то сколько человек встанет на вашу защиту или позвонит в «Скорую»? С большой долей вероятности, ни одного. Удивлены? Ряд экспериментов показал, что человек проявит внимание к пострадавшему только в том случае, если рядом не будет никого. Это явление — эффект свидетеля — объясняется тем, что люди перекладывают ответственность на других и ждут, что они предпримут необходимые действия, чтобы помочь. Ученые заинтересовались этим явлением после громкого убийства, когда девушка в течение получаса кричала и отбивалась от мужчины, наносившего ей удары ножом, но никто из десяти свидетелей не счел нужным вмешаться или хотя бы вызвать полицию.

Под давлением команды люди готовы признать, что белое — это черное

В серии экспериментов, проведенных Соломоном Ашем в 1951 году, принимали участие по семь человек, причем шесть из них были подсадными. Во время испытания группе демонстрировались пара карточек: на первой была изображена одна линия, на другой — три линии разной длины. Задание заключалось в том, чтобы выбрать на второй карточке отрезок той же длины, что изображен на первой. Помощники исследователя по просьбе ученого давали неверный ответ. Перед единственным настоящим испытуемым стоял выбор: ответить честно или поддержать группу. Результат эксперимента показал, что 75% людей склонны менять свое мнение под влиянием большинства.

Каждый человек склонен к самообману

Случалось ли вам целоваться с мужчиной, который вам не нравился, но позже вы почему-то находили его милым? Если ваш ответ — «да», то вы испытали на себе состояние, известное под названием когнитивный диссонанс. Леон Фестингер и его коллега в 1956 году провели любопытный эксперимент. Они заставили участников в течение часа выполнять крайне скучные задания: перекладывать катушки, крутить рычаги. А затем психологи предложили им подработать: убедить следующих испытуемых, что им предстоит заниматься интересным делом. За обман одной группе обещали заплатить $1, а другой — $20.

После эксперимента все участники должны были оценить, насколько захватывающим был полученный опыт. Как оказалось, те люди, которые получили меньше, были довольнее тех, кто заработал больше. Объясняется разница тем, что студенты, которым заплатили крупную сумму, могли себе сказать, что они хотя бы заработали, выполняя нудные упражнения, а вот другим пришлось себя убеждать, что им было интересно. В противном случае у них возник бы внутренний конфликт, что они способны солгать посторонним всего за долларовую купюру. Кстати, об этом феномене известно еще со времен Эзопа: Лисица не смогла дотянуться до винограда и тогда убедила себя в том, что он зеленый.