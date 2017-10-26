Что может уничтожить нашу планету?



Научно-популярный канал Second Thought опубликовал познавательный видеоролик о возможном сценарии полного разрушения Земли. И это вовсе не ядерное оружие!

Самое интересное, что сделать человеческими руками оружие, которое может расколоть планету на куски и полностью уничтожить её, практически невозможно. Гравитационная энергия Земли, связывающая на планете всю материю, составляет около 2,24 х 1032 джоулей, а суммарный потенциал всего ядерного оружия оценивается лишь в 2,67 х 1019 джоулей. Согласитесь, вряд ли он вырастет на несколько порядков в обозримом будущем. Антиматерия куда более разрушительна, чем ядерное оружие, но её практическое применение человеком ещё долго останется лишь теорией. А вот столкновение Земли с небесным телом, к сожалению, является наиболее вероятным сценарием. Астероид, который врежется в нашу планету на скорости, равной 90% скорости света, наверняка расколет её на куски. Остаётся лишь надеяться, что подобного никогда не произойдёт.

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