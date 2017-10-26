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Петрозаводский феномен 1977 года

26.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


20 сентября 1977 году жители Петрозаводска стали свидетелями необычного феномена природы. На темном небосклоне в северной части неба вспыхнула огромная звезда в виде медузы и начала посылать на землю снопы света. Светящаяся медуза вызвала большой резонанс в советском обществе. Однако о том, что это было, ученые не знают до сих пор.

Петрозаводский феномен 1977 года

Петрозаводский феномен 1977 года

Петрозаводский феномен 1977 года

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Петрозаводский феномен 1977 года

Петрозаводский феномен 1977 года

Петрозаводский феномен 1977 года

Петрозаводский феномен 1977 года

Петрозаводский феномен 1977 года

Петрозаводский феномен 1977 года

По рассказам очевидцев, неопознанный летающий объект завис в небе над Онежским озером примерно в четыре часа утра. Форма НЛО напоминала медузу. Облако светилось и испускало лучи жёлто-золотистого цвета. Эти лучи оставили после себя отверстия овальной формы в оконных стеклах ряда зданий. Загадочное явление длилось десять-двенадцать минут.

Впоследствии укоренилось название – Петрозаводский феномен. Так называют также совокупность загадочных явлений, наблюдавшихся на Северо–Западе России в период с сентября 1977 по февраль 1978 года. Светящаяся «медуза» в небе над Петрозаводском была первым из этих явлений.

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Метки:  Петрозаводский, Феномен

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