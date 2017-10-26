Петрозаводский феномен 1977 года



20 сентября 1977 году жители Петрозаводска стали свидетелями необычного феномена природы. На темном небосклоне в северной части неба вспыхнула огромная звезда в виде медузы и начала посылать на землю снопы света. Светящаяся медуза вызвала большой резонанс в советском обществе. Однако о том, что это было, ученые не знают до сих пор.

По рассказам очевидцев, неопознанный летающий объект завис в небе над Онежским озером примерно в четыре часа утра. Форма НЛО напоминала медузу. Облако светилось и испускало лучи жёлто-золотистого цвета. Эти лучи оставили после себя отверстия овальной формы в оконных стеклах ряда зданий. Загадочное явление длилось десять-двенадцать минут.

Впоследствии укоренилось название – Петрозаводский феномен. Так называют также совокупность загадочных явлений, наблюдавшихся на Северо–Западе России в период с сентября 1977 по февраль 1978 года. Светящаяся «медуза» в небе над Петрозаводском была первым из этих явлений.