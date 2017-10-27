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Перу: Саксайуаман и Кенко

27.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Видео поездки исследователя Сергея Дешевого в Перу.

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Метки:  Саксайуаман

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