-
Мегалодон – огромная акула прошлого
27.10.2017 Что от нас скрывали
-
Акулы наводят на людей ужас, но мало кто знает, что они выглядят крохотными по сравнению с их предком – мегалодоном. Этот монстр достигал длины 15-16 метров, а его вес колебался в диапазоне от 30 до 47 тонн. Найденные останки мегалодонов свидетельствуют о том, что эти «милые» создания были широко распространены на планете. Они искали своих потенциальных жертв у берегов Австралии, Японии, Африки.
Внушающие габариты
Мегалодоны питались большой рыбой, сиренами и китообразными. Сила их укуса достигала 10 тонн. Это значит, что чудо-зверь мог спокойно пережевать грузовик, превратив его в консервную банку.
Как сказано в этой статье, ученые часто находят на дне океана зубы мегалодонов. Их диагональная длина достигает 19 сантиметров, что не может не впечатлять! В 1926 году специалистам удалось отыскать часть позвоночного столба мегалодона, состоящую из ста пятидесяти позвонков.
«Липовые» родственники
Долгое время было распространено мнение, что белая акула – уменьшенная копия мегалодона. Но детальные исследования показали, что общее у них – только треугольная зазубрина на зубах. У мегалодонов и белых акул разнятся даже предпочтения в питании: гигантские монстры в основном предпочитали китообразных, а белые акулы любят лакомиться тюленями.
Гигант жив?
До недавних пор считалось, что мегалодоны вымерли, но есть вероятность, что это не так. Люди временами видят в море огромных акул с внушительными плавниками. Возможно, речь идет о китовых акулах, однако очевидцы утверждают, что увиденные ими монстры достигали 15 метров в длину. Это описание соответствует характеристике мегалодонов, составленной учеными.
Весомым доказательством того, что мегалодоны существуют до сих пор, стали зубы длиной 10 сантиметров, найденные в 1954 году застрявшими в обшивке корабля «Рашель Кохен». Они располагались полукругом диаметром около 2 метров.
Палеонтологи выдвигают предположение, что мегалодоны обитают на дне Марианской впадины, не изученной детально до сих пор. Сложно сказать, так ли это, но гигантские доисторические акулы вполне могут там находиться и периодически выплывать в океан в поисках пищи. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии