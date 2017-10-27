Реклама

Gallery

1381921629_triumf-i-tragedii-velikih-skripok_2 1397124722_inoplanetyane-vysasyvayut-iz-cheloveka-dushu 1397533506_nehvatka-adrenalina-kazhdyiy-den-tolkaet-ekskursovoda-v-past-k-alligatoram_2 1399283103_thumb_agogve-afrikanskie-lesnye-chelovechki_2 1403216281_v-rumynii-nad-zdaniem-parlamenta-zasnyali-nlo_1 1405355762_deti-padshih-kak-istoriya-stala-mifom_1 1407045781_ison-prineset-meteoritnye-dozhdi 1410660181_thumb_otvety-na-voprosy-roman-nikol-skiiy-avgust-2014-god

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

2299 транзитных планет телескопа «Кеплер»

27.10.2017 Части света   Нет комментариев


За годы своей работы космический телескоп «Кеплер» обнаружил свыше тысячи экзопланет. Также в активе телескопа имеется несколько тысяч экзопланетых кандидатов, которые ждут своего подтверждения.

:

На представленной ниже анимации собраны данные о 2299 самых надежных экзопланетных кандидатах «Кеплер» (сюда не были включены планеты, вращающийся вокруг двойных звезд и те, чьи транзиты были зафиксированы лишь раз).

Эти планеты были обнаружены в 1770 звездных системах, но для удобства сравнения показаны на виде обращающимися вокруг одной звезды. Размеры экзопланет составляют от 84 до 1/3 размера Земли, температура поверхности — от 4 586 °C до -110 °C. Вариация температур отображена цвета: красный соответствует самым, синий — самым холодным телам. Белые круги — диаметры орбит Меркурия, Венеры и Земли. Нетрудно заметить, что абсолютное большинство кеплеровских экзопланет вращаются весьма близко к звезде. Впрочем, возможно что это скорее издержки транзитного метода, который тем лучше работает, чем меньше расстояние между экзопланетой и светилом.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  «Кеплер», Планет, телескопа, транзитных

Похожие сообщения:

?>