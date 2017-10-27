2299 транзитных планет телескопа «Кеплер»



За годы своей работы космический телескоп «Кеплер» обнаружил свыше тысячи экзопланет. Также в активе телескопа имеется несколько тысяч экзопланетых кандидатов, которые ждут своего подтверждения.

На представленной ниже анимации собраны данные о 2299 самых надежных экзопланетных кандидатах «Кеплер» (сюда не были включены планеты, вращающийся вокруг двойных звезд и те, чьи транзиты были зафиксированы лишь раз).

Эти планеты были обнаружены в 1770 звездных системах, но для удобства сравнения показаны на виде обращающимися вокруг одной звезды. Размеры экзопланет составляют от 84 до 1/3 размера Земли, температура поверхности — от 4 586 °C до -110 °C. Вариация температур отображена цвета: красный соответствует самым, синий — самым холодным телам. Белые круги — диаметры орбит Меркурия, Венеры и Земли. Нетрудно заметить, что абсолютное большинство кеплеровских экзопланет вращаются весьма близко к звезде. Впрочем, возможно что это скорее издержки транзитного метода, который тем лучше работает, чем меньше расстояние между экзопланетой и светилом.