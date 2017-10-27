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На Марсе в настоящее время течет жидкая вода

27.10.2017 Части света   Нет комментариев

На Марсе в настоящее время течет жидкая вода

Одним из крупнейших и наиболее важных открытий, сделанных учеными НАСА в последнее время, стало подтверждение того, что на Марсе в настоящее время течет жидкая вода. Ученые уже давно подозревали об этом, однако для подтверждения этой гипотезы требовались очень убедительные доказательства.

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Теперь, когда на марсианских склонах были открыты гидратированные минералы, получившие название сезонных потоков на теплых марсианских склонах (recurring slope lineae, RSL), мы знаем, что жидкая вода не только существовала на Марсе в прошлом, но и продолжает существовать на нём по сей день. Но как это революционное открытие отражает наш текущий уровень знаний о Красной планете, и как оно может изменить наше понимание истории нашего красноватого соседа по планетной системе?

Это поразительное открытие стало возможным, благодаря спектрометру Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM), установленному на борту космического аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). CRISM представляет собой спектрометр, работающий в оптическом и инфракрасном диапазонах, основной научной целью миссии которого было обнаружение следов воды. Инструмент превосходно справился с этой задачей, обнаружив признаки гидратированных минералов на склонах марсианских холмов.

Это открытие ставит перед учеными новые вопросы, связанные, в первую очередь, с возможностью существования на Марсе микробной жизни. После того как на планете были обнаружены органические соединения, подтверждение присутствия жидкой воды стало ещё одним «кусочком научного паззла», который после окончания «сборки» может дать головокружительные результаты.

Однако делать заключения о существовании на Марсе жизни ещё рано, считают ученые. Дело в том, что органические соединения могли попасть на планету с метеоритами, а вода является слишком соленой для поддержания жизни.

Исследователи считают, что для расширения наших знаний о возможной микробной жизни на Марсе требуется снарядить миссию по сбору образцов грунта с его поверхности.

Исследование, посвященное обнаружению гидратированных минералов на склонах марсианских холмов, вышло в журнале Nature Geoscience в конце сентября; главный автор работы Лужендра Оджа.

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Метки:  Жидкая, настоящее

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