Солнце убило Марс



На вчерашнем брифинге NASA поделилось новыми данными, собранными аппаратом MAVEN, который с 2014 года занимается изучением марсианской атмосферы. Итак, благодаря MAVEN ученые смогли рассчитать скорость, с которой красная атмосфера теряет свою атмосферу — она составляет 100 грамм вещества в секунду.

Потеря происходит из-за солнечного ветра, заряженные частицы которого выбивают ионы из марсианской атмосферы. 100 грамм в секунду — это средняя скорость утечки в периоды спокойного Солнца. Но когда светило демонстрирует активность и до красной планеты добираются солнечные шторма, скорость потери вещества вырастает в 10 – 20 раз. Утечки вещества происходят в двух основных регионах: 75% приходится на хвост, возникающий в марсианской атмосферы под действием солнечного ветра, около 25% приходится на полюса.

Считается, что в молодости Солнце демонстрировало большую активность — так что раньше скорость утечки марсианской атмосферы была намного выше современной. Ну а сама газовая оболочка красной планеты тогда была намного плотнее современной, что позволяло существовать на ее поверхности постоянным водоемам.

Вес современной марсианской атмосферы оценивается в 25 тератонн (25 на 1012 тонн). Нетрудно подсчитать, что если при постоянной скорости утечки в 100 грамм в секунду красная планета полностью лишится атмосферы примерно за 8 миллиардов лет. А если учесть солнечную активность не исключено, что уже через несколько миллиардов лет на Марсе вовсе не останется газовой оболочки.