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Колеса Curiosity износились на 60%
28.10.2017 Части света
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Ученые миссии Curiosity констатировали неожиданно большой износ колес марсохода на Красной Планете.
Как мы уже хорошо знаем, что алюминиевые колеса марсохода Curiosity особой прочностью не отличаются и как, выяснилось, для жестких марсианских условий совершенно не подходят.
В первом квартале 2017 года камера MAHLI зафиксировала новые поломки на колесах Curiosity, что является неопровержимым фактом катастрофического износа.
На сегодняшний день марсоход прошел по поверхности Марса почти шестнадцать километров. За это время колеса автоматической химической лаборатории изрядно потрепались. Им пришлось не сладко в условиях Красной Планеты. Плановая проверка показала две новые трещины на среднем левом колесе марсохода.
Как сообщают организаторы миссии Curiosity, периодические плановые проверки, постоянно выявляют все новые и новые признаки износа колес марсохода. И как долго Curiosity сможет еще продержаться в функциональном подвижном режиме точно неизвестно. Инженеры не берутся давать точных оценок, но, все же, надеются на лучшее. :
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