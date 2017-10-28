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Как было предсказано существование Пана
28.10.2017 Части света
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Благодаря недавно опубликованным фото в высоком разрешении, спутник Пан стал настоящей космической знаменитостью. В зависимости от предпочтений, его форму сравнивают то с НЛО, то с пельменем. Но нужно сказать, что и без этого у крохотной луны имелась достаточно интересная история. Ведь в отличие от большинства других спутников, которые увидели во время телескопических наблюдений или сразу заметили на фотографиях, его существование было заранее предсказано. Дело было так.
Когда в 1980 – 1981 годах «Вояджеры» совершили пролет Сатурна и передали на Землю фотографии его колец в невиданном доселе разрешении, кое-кто из специалистов обратил внимание на странную вещь. У границы проходящего через кольцо А деления Энке оказались изломанные, волнообразные края. Была высказана версия, что причина этому — нахождение в разрыве еще неоткрытого спутника, чья гравитация вносит возмущение в движение частиц кольца.
Но на тот момент у исследователей не было фотографий кольца А в высоком разрешении, так что им не удалось увидеть саму луну. Тем не менее, используя данные других приборов, им удалось вычислить местонахождение этого невидимого спутника. В результате была опубликована статья, в которой предсказывалось его существование.
Продолжение истории последовало в 1990 году, когда снимки «Вояджеров» были выпущены на CD. Узнав об этом, один из авторов той статьи Марк Шоуолтер взял старые вычисления, определил, на каких снимках спутник должен был попасть в кадр, и затем начал просматривать их одним за другим. Его расчет оправдался. На одном из фото прямо посередине разрыва Энке он увидел яркий пиксель. Так и было подтверждено существование спутника, позже получившего название Пана. Конечно, по степени эпичности это не совсем открытие на кончике пера (скорее открытие на мониторе), но история все же занятная. :
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