Как было предсказано существование Пана

Акулы наводят на людей ужас, но мало кто знает, что они выглядят крохотными по сравнению с их предком – мегалодоном.Акулы наводят на людей ужас, но мало кто знает, что они выглядят крохотными по сравнению с их предком – мегалодоном. Этот монстр... Подробнее