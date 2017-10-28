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Столкновение Земли с Марсом возможно
28.10.2017 Части света
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Американский ученый-геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета (Мадисон, США) не исключил, что Земля и Марс могут столкнуться через миллиарды лет, пишет научно-популярный журнал Scientific American.
Майерс вместе с коллегами провел исследование, в ходе которого пришел к выводу, что Солнечная система является хаотичной.
«Главном открытием этого исследования было обнаружение первого реального твердого, однозначного геологического доказательства, которое подтверждает идею того, что Солнечная система хаотична», — цитирует журнал Майерса.
Говоря о хаотичности, Майерс использует математическое значение слова, согласно которому будущее комплексной системы строго зависит от первоначальных условий. Таким образом, казалось бы случайные изменения в орбитах планет могут происходить из-за едва различимого гравитационного взаимодействия между объектами в Солнечной системе.
«Это также известно под названием «эффект бабочки». Это абсолютно такой же феномен. Идея заключается в том, что бабочка, пролетающая над Индийским океаном может повлиять на погодные условия над Северной Америкой неделю спустя», — пишет журнал.
Команда Майерса исследовала горную породу в штате Колорадо. Она состоит из осадочных слоев, свидетельствующих о климатических изменениях, которые были вызваны колебаниями количества солнечного света, поступающего на планету. По мнению ученых, это является результатом изменений в орбите Земли.
Как пишет журнал, за последние 50 миллионов лет орбита Земли немного меняла свою форму каждые 2,4 миллиона лет, что, соответственно, приводило к климатическим изменениям. Изучение породы в Колорадо позволило ученым установить, что примерно 85 миллионов лет назад эта периодичность составляла 1,2 миллиона лет. По мнению исследователей, это связано со взаимодействием Земли и Марса, что вполне ожидаемо от хаотичной системы.
По мнению Майерса, одно из возможных последствий — столкновение Марса с Землей. Однако геофизик отметил, что вероятность подобного исхода крайне мала. :
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