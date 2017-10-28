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НЛО исчезает в невидимом портале

28.10.2017 НЛО   Нет комментариев


Пользователь нашего сайта прислал нам видео, которое он сделал для тестирования нового телефона сони xz premium, который способен снимать 960 кадров в секунду, но только короткий промежуток времени.

При просмотре видео, сделанного автором 6 августа 2017 года в Вологодской области России, он обнаружил неопознанный летающий объект пролетевший напротив солнечного диска и прислал видео нам.

:

Я сделал обработку данного видео, замедлив воспроизведение и увеличив пролетающий объект. В результате удалось выяснить, что объект перемещался с очень большой скоростью и имеет достаточно большие размеры, если учитывать расстояние от снимающего до объекта. Самое интересное, что данный объект появляется, затем исчезает на мгновение за светом солнечного диска, но перед самым входом в зону яркого света Солнца от объекта чуть ниже мелькает отблеск, появляющийся в результате того, что сильный солнечный свет бликует на его поверхности, затем объект появляется из-за солнечного диска и практически сразу исчезает.

НЛО исчезает в невидимом портале
То обстоятельство, что объект не продолжает движение, а исчезает, исключает вероятность того, что это пух или воздушный шар, которые в таком случае свое движение просто бы продолжили.

Кроме этого НЛО, чуть выше и левее солнечного диска, можно рассмотреть еще один объект, подобного первому, который движется вверх от солнца с небольшим уклоном влево. Наличие второго объекта, показывает, что оба объекта движется не по направлению потоков воздуха, а с использованием собственной тягловой силы.

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Метки:  исчезает, невидимом, портале

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