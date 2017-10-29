К жителю Ростова пришельцы приходили трижды, уговаривая полететь с ними

История была опубликована в книге уфолога Алексея Приймы "ХХ век. Хроника необъяснимого". Исследователь лично встречался с главным героем этой истории, жителем Ростова-на-Дону Сергеем Купаевым, и подробно записал его необычный рассказ.

По словам друзей Сергея, которому на момент происшествия было 20 лет, это был скромный обаятельный молодой человек, который никогда ничего не привирал, толкуя о тех или иных событиях в своей жизни. Но вот однажды он стал рассказывать странные вещи. Очень, понимаете ли, странные.







Поздним вечером в июле 1990 года Купаев прилег на кровать, включил аудиомагнитофон и стал слушать музыку. Лампа, висевшая под потолком, сияла ровным светом. Внезапно лампа погасла, а магнитофон сам собой выключился. «Наверное, пробки перегорели», — подумал Сергей, спуская ноги с постели на пол.

Он выпрямился в полный рост и замер столбом на месте. Комната, в которой он сию секунду пребывал, куда-то исчезла. Вместо ее привычных стен появились вокруг совсем другие стены. Купаев стоял строго в центре обширного зала. Пол в зале был выложен в шахматном порядке большими квадратными плитками белого и темно-серого цвета.

Плитки слабо светились, как обмазанные фосфором. Такой же слабый рассеянный свет исходил и от стен.

Напротив юноши протянулся вдоль стены длинной белой лентой узкий «стол» с многочисленными кнопками на нем. На фоне «стола» высились три фигуры, каждая — более двух метров ростом. На них были абсолютно черные комбинезоны вроде тех, которые надевают на себя аквалангисты.

Но самым примечательным в их облике оказалось другое. У каждого вместо головы клубился над плечами дымный сгусток, четко очерченный по краям и овально растянутый по вертикали.

Сергей услышал голос, прозвучавший не со стороны, а заговоривший прямо внутри черепа юноши. Купаев очень сильно испугался, услышав его. Голос, неторопливо произнося слова, гудел в голове оглушительным набатом. Он бил изнутри по лбу, по вискам, по затылку, как в колокол.

Голос пророкотал, как иерихонская труба:

— Полетели с нами.

— Куда? — растерянно спросил Купаев.

— В хорошее место.

— Зачем?

— Так надо. Это в твоих интересах.

— Я боюсь.

— Не бойся. Все будет хорошо. Полетели. Ну ты согласен?

Сергей не стал спешить с ответом. Он задумался, стоя в замешательстве в центре странной комнаты, не зная, что сказать.

Голос повторил с вкрадчивой настойчивостью:

— Полетели с нами! Тебе будет хорошо у нас.

— А вы не врете?

— Нет. Будет очень хорошо.

Купаев озадаченно потер ладонью подбородок.

— Не хочу лететь, — твердо сказал он, принимая решение.

— И все же мы требуем, чтобы ты согласился отправиться с нами, — зычно прорычал голос.

— Не желаю! — Сергей стиснул кулаки. — Понимаете, не желаю. Отпустите меня домой.

Яркая вспышка света ослепила юношу. Он тихо ахнул, прикрывая глаза руками, а когда проморгался, то облегченно перевел дух. Он сидел на краю постели в своей комнате, почему-то широко раскинув вытянутые ноги в стороны. Бобины на магнитофоне мерно вращались, тихие звуки музыки успокаивающе ласкали слух, а лампа под потолком сияла в полный накал.

В течение двух дней после описанного происшествия Сергей Купаев мучился головными болями. Спустя неделю все тот же невероятно громкий голос, говоривший словно в мегафон, разбудил Купаева глубокой ночью. Услышав его, юноша крепко зажмурился, охваченный ужасом.

Голос, забухавший колоколом в его мозгу, произнес:

— Это опять мы. Полетели с нами.

Сергей молчал.

— Полетели. Соглашайся.

Юноша продолжал молчать.

— Ты даже не представляешь, от какого удивительного приключения отказываешься.

Молчание — в ответ.

— Мы еще вернемся к тебе, — сообщил голос с угрожающей, как почудилось Купаеву, интонацией.

И заглох.

Как и в прошлый раз, Сергей проснулся утром с сильной головной болью.

А еще через пару недель произошел новый контакт, последний в серии из трех попыток уговорить Купаева эмигрировать с Земли неведомо куда. Среди ночи некая чужеродная сила буквально вышвырнула Сергея из постели и бросила, мгновенно проснувшегося, к окну.

За окном висела в небе «летающая тарелка» в форме двояковыпуклой линзы с зауженными концами. Вокруг нее сиял ореол, напоминавший по цвету коричневый. Купаев настаивает на своем определении цвета ореола.

Он говорит:

— Впервые в своей жизни я видел яркий свет именно коричневого цвета… Но куда более ошеломило другое. Я стоял боком к окну и одновременно видел «тарелку» в небе за окном и… свое собственное тело, лежавшее в комнате на кровати.

Знакомый голос прорычал:

— Немедленно полетели с нами!

— Ни за что не полечу, — отрезал в ответ Сергей.

— Это твое окончательное решение?

— Да.

— Хорошо. Но запомни: через некоторое время мы прилетим опять и все равно заберем тебя с собой. Обстоятельства твоей жизни будут тогда таковы, что ты будешь вынужден согласиться.

Незримая сила оттолкнула Купаева от окна. Дергающимся шагом марионетки он прошагал по комнате назад к постели и… улегся в свое собственное тело, раскинувшееся в вольной позе на кровати. А затем потерял сознание.

Происходило ли что-нибудь с Сергеем в последующие годы, к сожалению, осталось неизвестным.



