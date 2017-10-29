Аномалии маленького якутского озера Чертов глаз

Маленькое озеро под названием Чертов Глаз (неофициальным) вблизи Олекминска (Якутия) считается аномальной зоной (так называемая Олекминская аномальная зона), а его возникновение, возможно, связано с падением метеорита.

«Чертов глаз» находится прямо напротив Олекминска, в нескольких метрах от берега реки Лены, на открытом месте. Оно очень круглое, диаметром около 30 метров. Берег крутой, заметен небольшой вал над болотистой луговиной.







Конечно, в богатой озерами Якутии немало идеально круглых водоемов, но «Чертов глаз» выделяется даже среди них всех и чересчур сильно напоминает громадную воронку от взрыва необыкновенно крупного артиллерийского снаряда.

Об озере исследователям аномальных явлений стало впервые известно от уроженца Олекминска, ныне — жителя Ярославля, Павла Серкина. Он, как и все мальчишки, любил рыбачить и однажды вместе с друзьями отправился на озеро, которое в народе пользовалось дурной славой. Нет, в нем никто не тонул, и нечистой силы вроде не водилось. Но каждый год в конце июля — начале августа над озером видели странные свечения — всегда на одном и том же месте земного небосвода.

Знающие люди поговаривали, что происходит это, «когда планета Земля, двигаясь по орбите, попадает в определенную зону космоса», тогда-то над напряженными из-за разной плотности участками земной поверхности (над геологическими разломами) возникают зарницы; а трубка озера в это время посылает свои «сигналы», которые по вечерам размытыми молниями отражались в кучевых облаках.

Это можно было легко заметить со склонов основной речной террасы, из окон домов улицы Майской, с Набережной города. Отец Павла рассказывал, что мужики поэтому и окрестили озеро «Чертовым глазом».

В 1947 году П. Серкин решил поставить в этом озере сеть длиною 20 метров с тяжелыми грузилами. С племянником и товарищем они перетащили лодку и стали спускать ее по крутому берегу в озеро. Нос лодки погрузился в воду, потом по мере сталкивания всплыл, зачерпнув несколько ведер воды.

Ребятам не понравилось место, и они ушли на старицу ловить гольянов. Оставшийся Павел один конец сети привязал к вбитому колышку, другой — к корме лодки и поплыл к середине озера, стягивая сеть за собою. Неожиданно он почувствовал, что лодка тормозит. Оглянулся — веревка от кормы вертикально уходит вниз, поплавков не видно. Стянул сеть с берега, отвязал веревку — и ее конец быстро исчез в темной глубине.

Вернувшись к берегу, Павел посмотрел на привязанную сеть — веревка на кромке берега также вертикально уходила вниз, первый поплавок и светлое грузило слабо просвечивались рядом. Сеть повисла и сложилась в узкую ленту. Туго натянутая веревка свидетельствовала о том, что другой конец сети не достиг дна. Медленно, с большим усилием, мальчик вытащил ее обратно. В памяти подростка осталось жутковатое чувство от темной бездны.

Много лет спустя Павел серьезно задумался над давним происшествием. Какая неведомая сила притягивала сеть ко дну озера? Что за «световые сигналы» посылаются каждый год из его глубин?

Крутой берег с редкой травяной растительностью имел разноступенчатый вид, что свидетельствовало об осадке грунта. Но почему круговой берег озера, где нет течения, оседает? Значит, этот круглый водоем — молодое образование. Так у Павла возникло предположение, что озеру в то время было не более 35—45 лет.

Самое интересное: 1947 год минус 35—45 лет получается время, близкое к году падения Тунгусского метеорита (1908 год). Причем места падения в градусах северной широты тоже почти совпадают. А расстояние между местами падения в 1500 км для иноземного тела (если допустить, что озеро появилось в результате падения тела внеземного происхождения) не так уж и велико.

Напомним, среди исследователей Тунгусского взрыва существует мнение, что в тунгусскую тайгу не падал никакой метеорит. Взрывы были, а носителей этих взрывов до сих пор не найдено. Зачем надо было «бомбить» пустую тайгу, по какой причине? Возможно, делает вывод П. Серкин, «иноземный корабль, потерпевший аварию, первоначально сбросил свои энергетические ресурсы в районе Подкаменной Тунгусски, а потом упал у Олекминска».

Но почему падение космического тела никто не заметил? Как возникло озеро и почему в людской памяти не осталось слухов о его появлении? Серкин считает, что в зоне, где вечная мерзлота достигает нескольких сотен метров и имеет прочность скалы, любое тело, упавшее сверху, разобьется и останется почти на поверхности.

Но по берегам больших рек сохраняются таликовые ленты. Представьте — в позднее осеннее время или зимой редкий для тех мест юго-западный циклон принес снежную бурю. Была ночь, и в это время с неба что-то упало. Тело, пробив только зимнюю твердь, вошло в талик. От жилого места, находящегося в трех километрах на другой стороне реки, звук удара унес сильный ветер. Образовавшуюся воронку заполнили воды от старицы и русла реки.

За 2— 3 дня поверхностный слой застыл, и его засыпало снегом. Первый весенний паводок затопил луговую пойму, проплывающая льдина притупила вал, вода принесла ил, ветер — семена растений, и к осени береговой вал озера покрылся первой травой.

Олекминцы в те времена почти не плавали на правый берег, сено там не косили, и рыбалка там плохая из-за песчаных отмелей. А поселок лесорубов Заречный, расположенный ниже по течению, был основан только в 1948 году. Так что нечему удивляться: ночное падение и свежий вид образовавшейся воронки вполне могли остаться незамеченными для местных жителей.

А ведь не исключена такая возможность, считает Павел Серкин, что «на дне озера под толстым слоем наносного ила до сих пор лежит крупнейший метеорит или даже деформированный НЛО». Правда в версии Серкина есть немаловажный минус — автор ее забыл, что в действительности Тунгусский взрыв произошел не летом, а в разгар лета, и не ночью, а утром.

Впрочем, исследований в этом районе пока так и не было. Большинство знакомых с доводами Серкина людей считают, что связь «Чертова глаза» с Тунгусским метеоритом более чем сомнительна. Тем не менее надо признать, что сам факт существования подобного таинственного озера интересен и сам по себе.



