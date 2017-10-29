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Растет количество жертв наводнения в Бангладеш

29.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Жертвами ливней, обрушившихся на районы Бангладеш, стали 127 человек, десятки тысяч остались без крыши над головой.

По данным бангладешского департамента реагирования на чрезвычайные ситуации, сильные дожди обрушились на районы Бангладеш, Индии и Непала в конце прошлой недели.

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Растет количество жертв наводнения в Бангладеш

В Бангладеш из-за обильных осадков вышли из берегов местные реки. Произошли наводнения и оползни. Больше всего пострадали северные районы страны.

Несчастные случаи с гибелью людей произошли в 13 из 64 округов страны. Всего от удара стихии в той или иной степени пострадали более трех миллионов человек, около 500 тысяч жителей Бангладеш были эвакуированы в безопасные районы и размещены в пунктах временного пребывания.

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Метки:  Бангладеш, количество, наводнения, растет

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