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Наводнение в Сьерра-Леоне
29.10.2017 Интересное в мире
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Во вторник президент Сьерра-Леоне попросил о срочной помощи для страдающей от наводнения столицы Фритаун, где погибли более 300 человек. Спасатели продолжают поиски тел после того, как городе произошла одна из худших природных катастроф за всю историю.
Красный крест пытается извлечь семьи, похороненные глубоко в грязи, которая поглотила их дома. Несколько тел подняли машинами в разоренном населенном пункте Реджент.
Обращаясь к СМИ в Редженте, которые сильнее всего пострадал от наводнения, президент Эрнест Бай Корома боролся со слезами, сказав, что разрушения потрясли страну.
«Целые населенные пункты стерты с лица земли», — сказал Корома на месте катастрофы, где сильные дожди, стекающие вниз по холму, стали причиной оползня. Грязекаменный поток поглотил дома высотой 3–4 этажа в понедельник. Многие из них были построены нелегально. «Нам нужна срочная помощь», — попросил президент.
Правительство пообещало помощь более 3 тысячам человек, которые остались без крова. Открыт аварийно-спасательный центр в Редженте и четыре регистрационных центра. Красный крест сообщает, что 600 человек все еще числятся пропавшими без вести, хотя министр внутренних дел Сьерра-Леоне утверждает, что до сих пор не найдены тысячи несчастных.
Израиль и Великобритания готовы максимально оперативно выслать помощь городу на западе Африки, где проживают около 1 млн человек.
Представитель Красного креста Патрик Массакуа сообщил в понедельник, что число жертв достигло 312. Другой сотрудник Красного креста Абу Бакарр Тарравалли сообщил о 245 погибших.
Жители Реджента рассказывают, что валуны и камни вкатывались прямо в дома, убивая спящих людей. В это же самое время холм, на котором находились здания, частично обрушился.
Оползень стал итогом трех дней ливневых дождей. Бурное наводнение затопило Фритаун, один из самых влажных городов мира.
Водосточная система столица быстро переполнилась, во многих местах стоит вода, создавая опасные бурлящие водные потоки, которые устремляются вниз по крутым улицам.
В военном госпитале города оказывают помощь нескольким детям с многочисленными травмами, включая шестимесячного ребенка. Многие потеряли своих родителей.
Фритаун каждый год страдает от наводнения во время нескольких месяцев дождя. В это время возрастает риск переносимых водой болезней, таких как холера.
Наводнение в столице в 2015 году убило 10 человек и оставило тысячи несчастных без крыши над головой. :
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