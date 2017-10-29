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Индию заливает токсичной пеной
29.10.2017 Интересное в мире
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После сильных дождей на озерах города Бангалор резко поднимается уровень воды и они начинают пениться, выбрасывая пену на улицы города.
На первый взгляд необычное и эффектное явление таит в себе опасность для человека. Из-за плохого городского планирования и отсутствия экологической культуры водоемы Бангалора имеют очень высокий уровень загрязнения. Токсична и пена.
Ежедневно в озера города производится неконтролируемый сброс сточных вод. В Бангалоре проживает около 9 миллионов человек. Страшно представить какая экологическая нагрузка ложится на водоемы этого мегаполиса.
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