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Индию заливает токсичной пеной

29.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Индию заливает токсичной пеной

После сильных дождей на озерах города Бангалор резко поднимается уровень воды и они начинают пениться, выбрасывая пену на улицы города.

На первый взгляд необычное и эффектное явление таит в себе опасность для человека. Из-за плохого городского планирования и отсутствия экологической культуры водоемы Бангалора имеют очень высокий уровень загрязнения. Токсична и пена.

Индию заливает токсичной пеной

Индию заливает токсичной пеной

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Индию заливает токсичной пеной

Индию заливает токсичной пеной

Индию заливает токсичной пеной

Индию заливает токсичной пеной

Индию заливает токсичной пеной

Индию заливает токсичной пеной

Ежедневно в озера города производится неконтролируемый сброс сточных вод. В Бангалоре проживает около 9 миллионов человек. Страшно представить какая экологическая нагрузка ложится на водоемы этого мегаполиса.

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Метки:  заливает, токсичной

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