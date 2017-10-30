Человечество обречено на вымирание в течение 500 лет

Основой размышлений ученого стал так называемый принцип посредственности (или принцип заурядности, принцип Коперника) — один из основных принципов философии науки, согласно которому ни Земля, ни Солнечная система не являются уникальными объектами во Вселенной без явных доказательств обратного.

Иными словами, Земля и человек, как вид, принимаются как типичные для Вселенной объекты, пока не существует неоспоримых фактов их уникальности. Таким образом, во Вселенной должны существовать другие расы живых существ, достигшие такого же уровня технологического развития, как и люди.

Принцип посредственности не раз подвергался критике. К примеру, физик Энрико Ферми сформулировал знаменитый парадокс, смысл которого звучит так: если развитых инопланетных цивилизаций так много, почему мы до сих пор не обнаружили их следы?

Ученые по разному пытались ответить на парадокс Ферми. Кто-то придерживается мнения, что внеземные цивилизации намеренно скрываются от человечества. Существует также гипотеза, что технологически развитые цивилизации вымирают слишком быстро.

На основе сложных расчетов математик Дэниел Уитмир сделал вывод, что цивилизации, достигшие технологического развития уровня человечества, неизбежно обречены на вымирание в течение 500 лет. Более того, вымирание этих цивилизаций ведет к исчезновению биосферы планеты, то есть гибели на ней всего живого. Уитмир считает, что такая судьба ждет любой вид, первым достигшим высокого технологического уровня на любой планете. Таким образом, ученый спрогнозировал печальное будущее для человечества.

Противоположностью принципа посредственности является гипотеза уникальной Земли, разработанная во второй половине XX века астрономом Дональдом Браунли и палеонтологом Питером Уордом. Согласно теории Браунли и Уорда, высокоразвитая жизнь на Земле возникла благодаря сочетанию очень редких для Вселенной условий и характеристик планеты.