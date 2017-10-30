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Смайлики в переписке делают людей глупее
30.10.2017 Что от нас скрывали
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Было научно доказано, что чем больше вы улыбаетесь, тем большему количеству людей вы нравитесь, однако, согласно новому исследованию, это вовсе не означает, что со смайлами и прочими эмодзи дело обстоит так же.
Улыбайтесь — это всех раздражает
Исследователи из Амстердамского университета, Хайфского университета и Университета Бен-Гуриона в Израиле обнаружили, что использование смайликов в официальных деловых переписках может привести к тому, что коллеги и клиенты автора такого письма, посчитают его недалеким.
«Наши данные свидетельствуют о том, что вопреки тому, как действует на людей улыбка, смайлики не повышают теплоту восприятия человека, а наоборот — вызывают сомнения в его компетентности, — говорит доктор Элла Гликсон из Университета Бен-Гуриона. — В официальных деловых письмах смайлик — это не улыбка».
Как проводилось исследование?
В рамках исследования, опубликованного в журнале Social Psychological and Personality Science под заголовком The Dark Side of Smiley, было опрошено 549 участников из 29 разных стран. Участники читали рабочие электронные письма от неизвестных им людей и оценивали компетентность и общее восприятие их отправителя. При этом некоторые письма содержали смайлики и другие эмодзи, а другие — нет. Результат показал, что, вопреки действию обычной улыбки, смайлики не оказывали позитивного влияния на восприятие человека при переписке по сети.
Мужчины смайлики не ставят
Фактически исследователи обнаружили, что смайлики, наоборот, отрицательно влияют на восприятие сетевого собеседника или корреспондента, по крайней мере, в деловой переписке. Эксперимент также показал, что авторство писем со смайликами скорее приписывалось женщинам, хотя на самом деле письма могли быть написаны мужчинами.
Гликсон добавляет, что, хотя «люди склонны предполагать, что смайлик является виртуальной улыбкой, но результаты этого исследования показывают, что на работе все воспринимается совсем по-другому, по крайней мере, при первичном общении».
Без улыбки станет всем светлей
Таким образом, в рабочей переписке, особенно с незнакомыми или малознакомыми людьми, следует избегать смайликов, наличие которых в письме может негативно сказаться на вашем деловом имидже. :
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