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Загадки человечества. Выпуск 36

30.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Неизвестное прошлое Земли. Учёные предположили, что миллиарды лет назад наша планета могла странствовать по просторам Галактики. Возможно ли это и чем грозит нам новое путешествие;
— Демоны — миф или реальность. Могут ли тёмные силы захватить человеческий разум. Что это — безумие или проклятие;
— Легенда о таинственных убийцах или реальная история террористов-смертников. Кем были члены загадочного братства и существует ли оно сегодня;
— Детские души могут хранить память о прошлых жизнях. Сирийский мальчик нашёл свою могилу и указал на убийцу. Как следы предыдущих воплощений могут влиять на наше настоящее;
— Учёные назвали Землю живым существом. Может ли наша планета обладать сверхразумом и какие мысли её одолевают;
— Жестокие обычаи в XXI веке. Кто до сих пор приносит кровавые жертвы богам. Как языческие верования дожили до эпохи передовых технологий.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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