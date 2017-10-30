Загадки человечества. Выпуск 36



Неизвестное прошлое Земли. Учёные предположили, что миллиарды лет назад наша планета могла странствовать по просторам Галактики. Возможно ли это и чем грозит нам новое путешествие;

— Демоны — миф или реальность. Могут ли тёмные силы захватить человеческий разум. Что это — безумие или проклятие;

— Легенда о таинственных убийцах или реальная история террористов-смертников. Кем были члены загадочного братства и существует ли оно сегодня;

— Детские души могут хранить память о прошлых жизнях. Сирийский мальчик нашёл свою могилу и указал на убийцу. Как следы предыдущих воплощений могут влиять на наше настоящее;

— Учёные назвали Землю живым существом. Может ли наша планета обладать сверхразумом и какие мысли её одолевают;

— Жестокие обычаи в XXI веке. Кто до сих пор приносит кровавые жертвы богам. Как языческие верования дожили до эпохи передовых технологий.

Поделиться в соц. сетях