Загадки человечества. Выпуск 35



Что искали бразильские ВВС на берегах Амазонки. Какие тайны скрываются в архивах спецслужб;

— Яды и токсины. Чем сегодня пользуются отравители. Чем современные смертельные эликсиры отличаются от средневековых;

— Французские учёные признали камни живыми существами. Какие доводы приводят исследователи;

— Как колдуны Вуду мешают нашей сборной стать чемпионами. Для чего испанцам понадобились восковые куклы Игнашевича и чем опасна чёрная магия африканских племён;

— Теотиуакан — южноамериканский город-призрак. Кто построил древний мегаполис и почему его жители бесследно исчезли;

— Учёные разгадали тайну летаргического сна. Почему люди засыпают на годы. В чём причина заболевания и есть ли лекарство.

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