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Загадки человечества. Выпуск 35

31.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Что искали бразильские ВВС на берегах Амазонки. Какие тайны скрываются в архивах спецслужб;
— Яды и токсины. Чем сегодня пользуются отравители. Чем современные смертельные эликсиры отличаются от средневековых;
— Французские учёные признали камни живыми существами. Какие доводы приводят исследователи;
— Как колдуны Вуду мешают нашей сборной стать чемпионами. Для чего испанцам понадобились восковые куклы Игнашевича и чем опасна чёрная магия африканских племён;
— Теотиуакан — южноамериканский город-призрак. Кто построил древний мегаполис и почему его жители бесследно исчезли;
— Учёные разгадали тайну летаргического сна. Почему люди засыпают на годы. В чём причина заболевания и есть ли лекарство.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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