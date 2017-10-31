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Астрономы открыли, что гало Млечного пути вращается с большой скоростью
31.10.2017 Части света
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Астрономы из Колледжа литературы, наук и искусств Мичиганского университета, США, впервые обнаружили, что горячий газ, находящийся внутри галактического гало Млечного пути, вращается в том же направлении, что и галактический диск, причем скорость этого вращения сравнима со скоростью вращения галактического диска. Эти находки помогут пролить свет на процессы «сборки» индивидуальных атомов в звезды, планеты и галактики, подобные нашей галактике, а также на будущее этих галактик. :
В этом новом исследовании группа ученых во главе с Эдмундом Ходжесом-Клаком, младшим научным сотрудником Мичиганского университета, используя архивные наблюдательные данные, собранные при помощи космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства, выяснила, что для атомов кислорода гало Млечного пути наблюдается допплеровское смещение спектральных линий очень горячего кислорода, указывающее на движение масс газа в том же направлении, в котором происходит вращение диска Млечного пути. Расчеты, проведенные командой, показали, что скорость этого движения сравнима со скоростью вращения диска Млечного пути, составляющей 860000 километров в час, и равна примерно 640000 километров в час.
«Обнаружение вращения этого горячего гало является ценным наблюдением, которое поможет раскрыть механизмы формирования Млечного пути, — сказал Ходжес-Клак. – Этот факт говорит о том, что гало — горячая «атмосфера» галактики — является первоначальным источником значительной части материи диска».
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