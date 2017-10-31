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В сентябре завершится миссия «Розетта»

31.10.2017 Части света   Нет комментариев

В сентябре завершится миссия "Розетта"

Этой осенью космический аппарат «Розетта» разобьется о поверхность кометы Чурюмова-Герасименко.

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Как сообщают представители космической миссии «Розетта», 30 сентября этого года она будет официально завершена. Ученые из Европейского Космического Агентства ESA уже выбрали последнюю область для исследования на комете  67P/Чурюмова-Герасименко. Речь идет о небольшой активной области известной под названием Ma’at. Именно здесь завершит свое существование космический аппарат «Розетта», разбившись о поверхность крупной двудольной кометы. Это будет контролируемое столкновение, которое не только станет историческим финалом в изучении короткопериодической кометы, но также станет завершающим этапом в изучении кометы.

В вышеназванном регионе, который на фотографии выделен красным цветом, геологическая активность проявляется в иде бьющих из недр кометы газов. Область Ma’at находится ближе к шее кометы, на более маленькой из двух долей кометы Чурюмова-Герасименко. Перед своим столкновением с поверхностью кометы, научные инструменты проведут несколько исследований, сделают фотографии и передадут все полученные данные на Землю.

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Метки:  завершится, миссия, Розетта, сентябре

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