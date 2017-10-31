В сентябре завершится миссия «Розетта»

Как сообщают представители космической миссии «Розетта», 30 сентября этого года она будет официально завершена. Ученые из Европейского Космического Агентства ESA уже выбрали последнюю область для исследования на комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Речь идет о небольшой активной области известной под названием Ma’at. Именно здесь завершит свое существование космический аппарат «Розетта», разбившись о поверхность крупной двудольной кометы. Это будет контролируемое столкновение, которое не только станет историческим финалом в изучении короткопериодической кометы, но также станет завершающим этапом в изучении кометы.

В вышеназванном регионе, который на фотографии выделен красным цветом, геологическая активность проявляется в иде бьющих из недр кометы газов. Область Ma’at находится ближе к шее кометы, на более маленькой из двух долей кометы Чурюмова-Герасименко. Перед своим столкновением с поверхностью кометы, научные инструменты проведут несколько исследований, сделают фотографии и передадут все полученные данные на Землю.