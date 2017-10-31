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В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

31.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Красноярске из-за сильного ливня, который подтопил частные дома и нарушил передвижение автомобилей по магистралям города. Об этом сообщили в воскресенье в мэрии города. 
«Три человека (из подтопленных территорий — прим. ТАСС) эвакуированы в профилакторий «Лесной». За эти сутки в Красноярске выпала практически месячная норма осадков — 68 мм. С 12 часов (8:00 мск) в городе введен режим ЧС», — сказали ТАСС в мэрии.
По словам пресс-секретаря департамента городского хозяйства Светланы Трушковаой в Красноярске в готовности все единицы откачивающей техники — они работают во всех районах города. Она отметила, что одновременно откачать воду в сложных точках не получится, поэтому выбраны приоритетные участки.
«В первую очередь выезжают на магистральные улицы и на проблемные участки — их в городе 27. Это низины, под мостами, там где нет ливневой канализации. Они под наблюдением, техника откачивает воду там в оперативном порядке. Если горожане замечают трудности с водой на проезжей части — нужно оставить заявку оперативной службе», — пояснила Трушкова.
В воскресенье сильный затяжной ливень подтопил низины в Красноярске. По данным ГУ МВД, в связи с ухудшением погодных условий в городе осложнилась ситуация на дорогах — водителям рекомендовано не пользоваться автомобилями. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход домов с целью выявления одиноких и престарелых граждан. Для предупреждения фактов мародерства и оказания помощи пострадавшим из-за стихии в районах подтопления дополнительно задействовано около 100 сотрудников полиции.
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

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Метки:  введен, Красноярске, сильного

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