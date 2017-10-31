В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

Было научно доказано, что чем больше вы улыбаетесь, тем большему количеству людей вы нравитесь, однако, согласно новому исследованию, это вовсе не означает, что со смайлами и прочими эмодзи дело обстоит так же. Было научно доказано, что чем больше... Подробнее