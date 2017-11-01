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В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
01.11.2017 Интересное в мире
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Более 16 миллионов человек пострадали от сезонных муссонных дождей и их последствий в виде наводнений и оползней по всей Южной Азии, сообщает BBC.
По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия в Непале, Бангладеш и Индии стали уже около 500 человек и, как ожидается, ситуация с наводнениями будет ухудшаться.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) заявляет, это один из худших гуманитарных кризисов в регионе в течение многих лет. Растут опасения по поводу нехватки продовольствия и возникновения заболеваний.
Мартин Фаллер, заместитель регионального директора МФОКК, рассказал, что более трети территории Бангладеш и Непала были затоплены, в то время как около 11 миллионов человек в четырех северных штатах Индии также пострадали. Десятки тысяч людей были эвакуированы.
«Миллионы людей в Непале, Бангладеш и Индии сталкиваются с серьезным дефицитом продовольствия и болезнями, вызванными загрязненными паводковыми водами», — отметил он.
Бангладеш, где уровень паводковых вод уже достиг рекордно высоких значений, как ожидается, пострадает в ближайшие дин от природного бедствия еще более серьезно.
Непальское общество Красного Креста заявляло, что в стране уничтожены продовольственные культуры, поскольку наводнения охватили крупные площади сельскохозяйственных угодий.
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