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В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация

01.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация

Более 16 миллионов человек пострадали от сезонных муссонных дождей и их последствий в виде наводнений и оползней по всей Южной Азии, сообщает BBC. 
По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия в Непале, Бангладеш и Индии стали уже около 500 человек и, как ожидается, ситуация с наводнениями будет ухудшаться. 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) заявляет, это один из худших гуманитарных кризисов в регионе в течение многих лет. Растут опасения по поводу нехватки продовольствия и возникновения заболеваний. 
Мартин Фаллер, заместитель регионального директора МФОКК, рассказал, что более трети территории Бангладеш и Непала были затоплены, в то время как около 11 миллионов человек в четырех северных штатах Индии также пострадали. Десятки тысяч людей были эвакуированы. 
«Миллионы людей в Непале, Бангладеш и Индии сталкиваются с серьезным дефицитом продовольствия и болезнями, вызванными загрязненными паводковыми водами», — отметил он.
Бангладеш, где уровень паводковых вод уже достиг рекордно высоких значений, как ожидается, пострадает в ближайшие дин от природного бедствия еще более серьезно. 
Непальское общество Красного Креста заявляло, что в стране уничтожены продовольственные культуры, поскольку наводнения охватили крупные площади сельскохозяйственных угодий.
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация
В Индии из-за сильнейшего наводнения идет эвакуация

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Метки:  наводнения, сильнейшего, эвакуация

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