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Сильный дождь вызвал наводнение в Саудовской Аравии
01.11.2017 Интересное в мире
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Сильный ливень затопил город Медина. Это очень необычное явление для данной местности ведь в пустыне на Аравийском полуострове всегда стоит сильная жара и осадки выпадают крайне редко.
Медина — город в исторической области Хиджаз в западной части Саудовской Аравии.
Климат Медины очень жаркий, средние температуры с июня по сентябрь превышают +35 °C, а дневная температура в отдельные дни может превышать +45 °C.
Климат Медины относится к тропическому пустынному. Осадки в Медине очень редкие: за год выпадает всего 50 мм осадков, что делает Медину одним из наиболее сухих крупных городов мира.
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فيديو آخر يُظهر غزارة الـ #أمطار التي تساقطت على #المدينة فجر #يوم_الجمعة
المصدر: @aalsagaf1
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— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
شاهد#امطار و #سيول مفرق الفقرة #الجفر الآن
عبر فريق رهج العواصف @1Wether
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— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
شاهد#أمطار غزيرة تساقطت على #الباحه و #المندق عصر الجُمعة،اللهم صيباً نافعاً
المصدر: @ClimatJazeera
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— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
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هكذا استقبلت مدينة رسول الله ﷺ المصلين قُبيل صلاة فجر #اليوم_الجمعة
المصدر: @kingwinxp1
تابعونا دائماً عبر @ArabiaWeatherSA #أمطار pic.twitter.com/eSJYOqCATM
— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
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من #امطار المسجد النبوي الشريف فجر #الجمعة، ياربنا لك الحمد
المصدر: @anmaralameed
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— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
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قوة العاصفة المطرية التي أثرت على #المدينة_المنورة فجر اليوم #الجمعة
المصدر: @htmnjm1
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— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
شاهد#أمطار وسيول حي الإسكان في #المدينة_المنورة فجر #اليوم_الجمعة
تابعونا دائماً عبر @ArabiaWeatherSA#المصدر: @UloomAlmtar pic.twitter.com/t01INR4FZY
— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
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غرق حي الخالدية #المدينه_المنوره بعد الـ #أمطار الغزيرة فجر #اليوم_الجمعة
المصدر: @F__A_H_A__D
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— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.
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