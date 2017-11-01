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Сильный дождь вызвал наводнение в Саудовской Аравии

01.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Сильный дождь вызвал наводнение в Саудовской Аравии

Сильный ливень затопил город Медина. Это очень необычное явление для данной местности ведь в пустыне на Аравийском полуострове всегда стоит сильная жара и осадки выпадают крайне редко.

Медина — город в исторической области Хиджаз в западной части Саудовской Аравии.

Климат Медины очень жаркий, средние температуры с июня по сентябрь превышают +35 °C, а дневная температура в отдельные дни может превышать +45 °C.

Климат Медины относится к тропическому пустынному. Осадки в Медине очень редкие: за год выпадает всего 50 мм осадков, что делает Медину одним из наиболее сухих крупных городов мира.

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Метки:  Аравии, вызвал, Наводнение, Саудовской, сильный

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