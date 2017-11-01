Сильный дождь вызвал наводнение в Саудовской Аравии

Медина — город в исторической области Хиджаз в западной части Саудовской Аравии.

Климат Медины очень жаркий, средние температуры с июня по сентябрь превышают +35 °C, а дневная температура в отдельные дни может превышать +45 °C.

Климат Медины относится к тропическому пустынному. Осадки в Медине очень редкие: за год выпадает всего 50 мм осадков, что делает Медину одним из наиболее сухих крупных городов мира.

شاهد فيديو آخر يُظهر غزارة الـ #أمطار التي تساقطت على #المدينة فجر #يوم_الجمعة المصدر: @aalsagaf1

شاهد#أمطار غزيرة تساقطت على #الباحه و #المندق عصر الجُمعة،اللهم صيباً نافعاً المصدر: @ClimatJazeera

شاهد من #امطار المسجد النبوي الشريف فجر #الجمعة، ياربنا لك الحمد المصدر: @anmaralameed

شاهد

قوة العاصفة المطرية التي أثرت على #المدينة_المنورة فجر اليوم #الجمعة

المصدر: @htmnjm1

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— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) 18 августа 2017 г.