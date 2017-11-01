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Мир мистики и паранормального

01.11.2017 Обо всем   Нет комментариев

Много лет человечество сталкивается с необъяснимыми, «чудесными» явлениями, задаваясь вопросом, почему они происходят и как их понять? К паранормальным явлениям относятся не только призраки, телекинез, левитация и «летающие тарелки». Мир полон тайн и удивительного, и некоторые из них не столько привлекательны, сколько пугают. К паранормальному относятся любые мистические случаи вокруг нас, как признанные наукой, так и изучаемые лишь «лженаукой», вроде эзотерики и прочих.

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Загадочные явления сопровождали человечество с самого его появления, о чем свидетельствуют разные артефакты, оставленные нашими предками. Уже тогда люди пытались объяснить необычные происшествия, однако и по сей день, несмотря на то, что многое из того, что озадачивало наших предков, раскрыто наукой, осталось немало того, что пока не имеет объяснения. Со времен появления науки продвижение по части познания происходит медленно, а каждое открытие приносит новые вопросы.

Паранормальное до сих пор восхищает, завораживает, пугает, так как лежит за пределами известного в области непознанного. Они объясняются учениями, не относящимися к науке, и могут так никогда и не стать предметом ее изучения. Некоторые из таких мистических явлений однажды будут признаны совершенно обычными, их будут изучать в школе, ведь так уже было, например, век тому назад никто не знал о ядерной энергии.

Многое из того, что сегодня кажется нам обычным, вроде производства пластмассы, воспринимались бы как волшебство даже учеными прошлых эпох. Разумеется, без ошибок не обходится, но без них и развиваться невозможно. Даже если ответы не всегда верны, на основе этих заблуждений рождается истина. А пока мы будем довольствоваться материалом, что нам дают мистические учения mistic-world.ru/nlo-i-prishelcy-mistich-istorii.php Мир сверхъестественного откроет перед нами поразительные новые аспекты и тайны.

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