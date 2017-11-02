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Зачем в Арктике хотели весь лед растопить
02.11.2017 Что от нас скрывали
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Мы часто слышали про такие грандиозные проекты прошлого как поворот сибирских рек, причем Китай все таки реализовал кое что из этих проектов. «Многовековая мечта человечества заключается в том, чтобы, воздействуя на процессы формирования климата, создать комфортные условия для своего существования», — писал советский ученый Николай Ясаманов. Впрочем, нам сильно повезло, что мечта эта осталась мечтой, а популярные в начале 1960-х идеи по уничтожению ледяного покрова Арктики так и не были воплощены.
Но вот, что собирались сделать …
В отличие от материковых ледников Антарктиды, льды Северного Ледовитого океана плавающие, поэтому даже полное их таяние не приведет к заметному увеличению уровня моря. Более того, в те годы они (ошибочно) считались реликтовыми «пережитками» ледниковых периодов, а проведенные расчеты указывали, что в современную климатическую эпоху этот лед, растаяв, уже не восстановится и будет появляться лишь в зимний сезон. Отражательная способность приполярных регионов упадет, темная вода станет поглощать больше энергии Солнца. Холодный и неудобный северный климат смягчится.
В числе первых мысль избавить Арктику ото льда озвучил гляциолог Евгений Гернет. Еще в 1930-х он писал об искусственном возвращении на север Евразии климата раннего миоцена, когда даже на берегах Скандинавии качались густые заросли кипариса и магнолий. Позднее этими идеями увлекся и климатолог Михаил Будыко, будущий академик и автор модели энергетического баланса, которая стала основой современных представлений о климате и парниковом эффекте. Впоследствии ученый будет искать средства борьбы с глобальным потеплением и предложит заполнить атмосферу сернистыми аэрозолями, чтобы отражать часть солнечного излучения обратно в космос. Однако в конце 1950-х Будыко выступал за смягчение климата Арктики распылением над ней тонкого слоя сажи. Поглощая солнечный свет, частицы угля помогли бы полному таянию льда и освобождению обширных районов из лап холода.
Оригинальную заявку на «коренное улучшение климата» подал в 1959 году географ Петр Борисов. Идея состояла в использовании Гольфстрима, который, добираясь до Крайнего Севера и переходя в Североатлантическое течение, заметно ослабевает и оттесняется ко дну холодными потоками Ледовитого океана. Борисов собирался «принудить» эту воду подняться к поверхности и отдать массы тепла на обогрев Арктики.
Для этого планировалось перегородить Берингов пролив плотиной, оснащенной громадными винтовыми насосами. По расчетам Борисова, ежесуточно откачивая 500 км³ воды, можно добиться снижения уровня Арктического бассейна на 20 м в год. Это падение компенсирует приток теплых течений из Атлантики: «Мы не узнаем Северного полушария нашей планеты, — комментировали проект. — В Сибири установится климат, подобный климату центральной Украины».
В 1966 году Государственный комитет по науке и технике рассматривал проект рижского инженера Евгения Пасторса, описание которого недавно всплыло в архивах ААНИИ. Отталкиваясь от концепции Борисова, автор высказывал оригинальную идею о буксировке ледяного покрова на юг морскими судами. «…Если ввести в льды центральной Арктики примерно 20−25 мощных кораблей, развернуть часть из них в сторону пролива в Атлантический, а часть в сторону пролива в Тихий океаны, упереть их в льды и толкать… то ледяной покров за полгода выйдет из Северного Ледовитого океана», — говорится в заявке Пасторса.
По счастью, эти проекты тогда так и остались на бумаге, а вскоре серьезно изменились и наши представления о климате. Уже в 1970-м Петр Борисов констатировал, что морские льды Арктического бассейна «не являются реликтом… а представляют собой продукт современного климата». :
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