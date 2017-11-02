Зачем в Арктике хотели весь лед растопить

«Многовековая мечта человечества заключается в том, чтобы, воздействуя на процессы формирования климата, создать комфортные условия для своего существования», — писал советский ученый Николай Ясаманов. Впрочем, нам сильно повезло, что мечта эта осталась мечтой, а популярные в начале 1960-х идеи по уничтожению ледяного покрова Арктики так и не были воплощены.

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