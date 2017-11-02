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Зачем в Арктике хотели весь лед растопить

02.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Зачем в Арктике хотели весь лед растопить

Мы часто слышали про такие грандиозные проекты прошлого как поворот сибирских рек, причем Китай все таки реализовал кое что из этих проектов.  «Многовековая мечта человечества заключается в том, чтобы, воздействуя на процессы формирования климата, создать комфортные условия для своего существования», — писал советский ученый Николай Ясаманов.   Впрочем, нам сильно повезло, что мечта эта осталась мечтой, а популярные в начале 1960-х идеи по уничтожению ледяного покрова Арктики так и не были воплощены.
Но вот, что собирались сделать …
В отличие от материковых ледников Антарктиды, льды Северного Ледовитого океана плавающие, поэтому даже полное их таяние не приведет к заметному увеличению уровня моря. Более того, в те годы они (ошибочно) считались реликтовыми «пережитками» ледниковых периодов, а проведенные расчеты указывали, что в современную климатическую эпоху этот лед, растаяв, уже не восстановится и будет появляться лишь в зимний сезон. Отражательная способность приполярных регионов упадет, темная вода станет поглощать больше энергии Солнца. Холодный и неудобный северный климат смягчится.
Зачем в Арктике хотели весь лед растопить
В числе первых мысль избавить Арктику ото льда озвучил гляциолог Евгений Гернет. Еще в 1930-х он писал об искусственном возвращении на север Евразии климата раннего миоцена, когда даже на берегах Скандинавии качались густые заросли кипариса и магнолий. Позднее этими идеями увлекся и климатолог Михаил Будыко, будущий академик и автор модели энергетического баланса, которая стала основой современных представлений о климате и парниковом эффекте. Впоследствии ученый будет искать средства борьбы с глобальным потеплением и предложит заполнить атмосферу сернистыми аэрозолями, чтобы отражать часть солнечного излучения обратно в космос. Однако в конце 1950-х Будыко выступал за смягчение климата Арктики распылением над ней тонкого слоя сажи. Поглощая солнечный свет, частицы угля помогли бы полному таянию льда и освобождению обширных районов из лап холода.
Оригинальную заявку на «коренное улучшение климата» подал в 1959 году географ Петр Борисов. Идея состояла в использовании Гольфстрима, который, добираясь до Крайнего Севера и переходя в Североатлантическое течение, заметно ослабевает и оттесняется ко дну холодными потоками Ледовитого океана. Борисов собирался «принудить» эту воду подняться к поверхности и отдать массы тепла на обогрев Арктики.
Для этого планировалось перегородить Берингов пролив плотиной, оснащенной громадными винтовыми насосами. По расчетам Борисова, ежесуточно откачивая 500 км³ воды, можно добиться снижения уровня Арктического бассейна на 20 м в год. Это падение компенсирует приток теплых течений из Атлантики: «Мы не узнаем Северного полушария нашей планеты, — комментировали проект. — В Сибири установится климат, подобный климату центральной Украины».
В 1966 году Государственный комитет по науке и технике рассматривал проект рижского инженера Евгения Пасторса, описание которого недавно всплыло в архивах ААНИИ. Отталкиваясь от концепции Борисова, автор высказывал оригинальную идею о буксировке ледяного покрова на юг морскими судами. «…Если ввести в льды центральной Арктики примерно 20−25 мощных кораблей, развернуть часть из них в сторону пролива в Атлантический, а часть в сторону пролива в Тихий океаны, упереть их в льды и толкать… то ледяной покров за полгода выйдет из Северного Ледовитого океана», — говорится в заявке Пасторса.
По счастью, эти проекты тогда так и остались на бумаге, а вскоре серьезно изменились и наши представления о климате. Уже в 1970-м Петр Борисов констатировал, что морские льды Арктического бассейна «не являются реликтом… а представляют собой продукт современного климата».

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Метки:  Арктике, растопить, хотели

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