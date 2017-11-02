-
Астрономы изучают необычные галактики с щупальцами
02.11.2017 Что от нас скрывали
-
В нашей Вселенной существует такой необычный тип неправильных галактик, который неформально называется Медузой. Одной из таких галактик является объект JW100. Его фотография была сделана при помощи инструментов Очень Большого Телескопа VLT Европейской Южной Обсерватории.
Как сообщают ученые, галактики-медузы были найдены в составе некоторых галактических скоплений. Такие галактики имеют газопылевые хвосты похожие на щупальца медуз, в которых происходят частые вспышки звездоформирования.
В рамках исследования, пылающие галактики «медузы» показали новый способ привести в действие самые сильные объекты во Вселенной. По сути, это тот же самый процесс, который кормит большинство черных дыр в галактических центрах. В «щупальцах» этих галактик наблюдается повышенное рождении звезд. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии