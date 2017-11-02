В Антарктиде найден самый древний лед

Более 16 миллионов человек пострадали от сезонных муссонных дождей и их последствий в виде наводнений и оползней по всей Южной Азии, сообщает BBC. Более 16 миллионов человек пострадали от сезонных муссонных дождей и их последствий в виде наводнений... Подробнее