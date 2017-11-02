Экстремальная экзопланета

Но в

самом общем приближении орбиты почти всех планет Солнечной системы в

принципе можно назвать близкими к круговым – в этом плане больше всего

выделятся Меркурий, в перигелии приближающийся к Солнцу на расстояние

48 миллионов километров, а в афелии удаляющийся почти на 70 миллионов.

Земля, например, в перигелии приближается к Солнцу на 147 миллионов

километров, а в афелии удаляется на 152 миллиона километров.

С началом изучения экзопланет мы открыли большое количество миров,

которые показали нам, что устройство Солнечной системы, которое мы

воспринимали как норму во многом является исключением из правил.

Астрономический лексикон обогатился такими терминами как горячий Юпитер,

горячий Нептун, СуперЗемля, пульсарная планета, планета-Татуин и в том

числе – эксцентрический Юпитер. Так называют большие газовые гиганты,

вращающиеся вокруг звезды по очень вытянутым орбитам, больше похожим на

кометные. Судя по всему, подобные планеты достаточно распространены – 7%

известных планетных системы имеют в своем составе эксцентрические

Юпитеры. Одним из наиболее экстремальных из всех этих миров по праву

можно назвать HD 80606 b.

Газовый гигант HD 80606 b имеет массу в 4 юпитерианских и вращается

вокруг желтого карлика с массой в 0.9 солнечных, входящего в состав

двойной звездной системы. Вторая звезда (тоже желтый карлик) находится

на расстоянии 1200 а.е.. Вполне вероятно, что именно наличие второй

звезды привело к тому, что к HD 80606 b обладает одной из наиболее

экстремальных из известных орбит: в периастрии планета приближается к

звезде на расстояние 0.03 а.е. (т.е. 4.5 миллиона километров), в

апоастрии удаляется от нее на расстояние 0.88 а.е. (132 миллиона

километров). Всего на один оборот вокруг звезды HD 80606 b тратит 111

земных дней.

С такой орбитой планета обладает и соответствующим климатом: в апоастрии

она получает в 800 раз меньше тепла, чем в периастрии. Как известно из

второго закона Кеплера, чем ближе планета находится к звезде, тем выше

ее скорость. Применительно к HD 80606 b это означает, что она буквально

проносится через свой периастрий: всего за 6 часов атмосфера планеты

разогревается с температуры от +500°C до +1200°C; по расчетам скорость

ветро,в бушующих в этот момент в атмосфере HD 80606 b составляет около 4

километров в секунду. В момент максимального сближения видимый размеры

звезды превышают видимый размер Солнца в 30 раз.

Вместе с тем, эксцентриситет орбиты HD 80606 b не является максимальным

среди всех известных. Рекорд пока что держит газовый гигант HD 20782 b,

который как и HD 80606 b вращается вокруг желтого карлика входящего в

состав двойной системы. В апоастрии HD 20782 b удаляется от звезды на

расстояние в 2.62 а.е. (393 миллиона километров), а в периастрии

приближается на расстояние 0.1 а.е. (15 миллионов километров). Конечно,

из-за того, что HD 20782 b не приближается к звезде так же близко, как

HD 80606 b, его атмосфера не разогревается до таких экстремально высоких

температур. Но если учесть расстояние на которое она удаляется и то,

что на один оборот у нее уходит 585 земных дней, очевидно, что за время

витка планета успевает остыть сильнее, чем HD 80606 b – а это значит,

что годичные перепады максимальной и минимальной температуры на ней

могут быть еще экстремальнее.