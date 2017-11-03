

За более чем 11 лет своей работы аппарат «Кассини» сделал бесчисленное множество снимков Сатурна и его спутников.

В промежутке между 6 февраля 2004 года и 15 сентября 2015 аппарат передал на Землю 341 805 фотографий. Если бы кто-то скачал все эти снимки и составил из них видео, скорость которого составляла бы 25 кадров в секунду, оно бы продлилось бы 3 часа 48 минут. Впрочем, почему если бы? Такое видео есть на самом деле. Встречайте — весь Сатурн от «Кассини».

Все снимки сырые и не подвергались калибровке или цветокоррекции. Фотографии идут по порядку и часто достаточно хаотически чередуются, так что вначале даже висит предупреждение для эпилетков. Но некоторые части видео производят достаточно сюрреалистическое впечатление.