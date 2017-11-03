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В карликовой галактике обнаружена аномальная черная дыра
03.11.2017 Части света
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Was 49 — это обозначение пары галактик, находящихся в процессе слияния. Одна из них (Was 49b) является карликовой. Она расположена в пределах диска более крупной галактики (Was 49a) на расстоянии 26 тысяч световых лет от ее центра. Благодаря обсерватории NuSTAR, астрономы сумели засечь исходящий из ядра Was 49b мощный поток высокоэнергетического рентгеновского излучения. :
Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что в ядре Was 49b скрывается аномально большая черная дыра. Ее масса составляет более 2% от общей массы галактики, что на несколько порядков выше, чем можно было бы ожидать от подобного объекта. Это не единственная странность. Обычно при галактическом слиянии наибольшую активность проявляет центральная черная дыра более крупной галактики. Это вызвано тем, что по мере сближения силы гравитационного взаимодействия создают крутящий момент, направляющий межзвездный газ к ее ядру. Тут же все почему-то наоборот. Ядро Was 49a относительно спокойно, в то время как Was 49b демонстрирует огромную для такого небольшого объекта активность.
Так что ученым придется поломать голову над возможным объяснением этой аномалии. Что касается будущего этой пары, то через сотни миллионов лет центральные черные дыры галактик, вероятнее всего, сольются в единый объект.
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