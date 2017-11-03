Астрономы поймали три новых таинственных быстрых радиовсплеска

Природа быстрых радиовсплесков пока неясна. Самая невероятная гипотеза – сигналы инопланетной цивилизации. Впервые быстрые радиовсплески были зафиксированы радиотелескопом Паркс CSIRO около 10 лет назад. Эти сигналы, исходящие от очень мощного источника, длятся всего несколько миллисекунд.

Быстрые радиовсплески, получившие обозначения 160317, 160410 и 160608, были обнаружены в течение 6-месячного периода.

Радиотелескоп Molonglo занимает огромную площадь 18 тыс. кв. м. Он собирает за день 1 тыс. терабайт данных, которые анализируются специальной программой для выявления быстрых радиовсплесков.

Обнаруженные радиотелескопом Molonglo сигналы исходили из разных мест в космосе. Повторных радиовсплесков ученые так и не смогли зафиксировать.