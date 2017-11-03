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Астрономы поймали три новых таинственных быстрых радиовсплеска

03.11.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы поймали три новых таинственных быстрых радиовсплеска

Группа австралийских ученых зарегистрировала с помощью радиотелескопа Molonglo, расположенного в 40 км от Канберры, три новых быстрых радиовсплеска. Ученым также удалось подтвердить, что они исходят из далекого космоса, а не являются следствием помех, создаваемых земными устройствами, сообщает Технологический университет Суинберна.

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Природа быстрых радиовсплесков пока неясна. Самая невероятная гипотеза – сигналы инопланетной цивилизации. Впервые быстрые радиовсплески были зафиксированы радиотелескопом Паркс CSIRO около 10 лет назад. Эти сигналы, исходящие от очень мощного источника, длятся всего несколько миллисекунд.

Быстрые радиовсплески, получившие обозначения 160317, 160410 и 160608, были обнаружены в течение 6-месячного периода.

Радиотелескоп Molonglo занимает огромную площадь 18 тыс. кв. м. Он собирает за день 1 тыс. терабайт данных, которые анализируются специальной программой для выявления быстрых радиовсплесков.

Обнаруженные радиотелескопом Molonglo сигналы исходили из разных мест в космосе. Повторных радиовсплесков ученые так и не смогли зафиксировать.

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