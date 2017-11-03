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Машина Времени Вадима Черноброва

03.11.2017 НЛО   Нет комментариев


Памяти уфолога Вадима Александровича Черноброва. Рассказы о природе времени и о том как создавалась одна из попыток его изменить.

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Метки:  Вадима, времени, Машина, Черноброва

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