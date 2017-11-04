Пришельцы в Воронеже, 1989 год

«Все началось с того, что 30 сентября, на десятом дне своего очередного отпуска, я встретился с очевидцами необычного происшествия. И сразу стало ясно, что оставшихся до выхода на работу двадцати дней явно не хватит, чтобы разобраться в этом событии досконально.

Очевидцами были несколько ребят, учеников 5-7-х классов. Познакомиться с ними помогла мать одного из их школьных товарищей.

Первым рассказчиком стал Вася Сурин, пятиклассник 82-й воронежской школы. В один из сентябрьских вечеров он с несколькими товарищами наблюдал в парке недалеко от своего дома посадку необычного объекта в форме шара и выход из него странных существ. Один из них был высокого роста, в серебристом комбинезоне, трехглазый, – так рассказывал мальчик, – второй – «робот», которого «трехглазый» включил, нажав какие-то кнопки у него на груди.

Присутствовавшая при нашем разговоре мать Васи добавила, что сначала она не верила сыну, но через несколько дней после того, как он впервые заговорил об инопланетянах, сама с соседями видела пролетавший над их домом и парком необычный объект, светившийся красноватым светом.

Пока разговаривали – стемнело, однако ребята согласились пойти в парк и показать «то самое» место, куда они после случившегося уже не раз приходили посмотреть на следы, оставленные пришельцами.

Мы пересекли парк по асфальтовой дорожке и на самом его краю остановились у слегка наклоненного пирамидального тополя. По словам школьников, его задел таинственный шар при посадке. Метрах в трех от ствола тополя ребята уверенно показали: «Здесь, смотрите!» В парке было уже темно и этот участок лишь слабо освещался дальними фонарями. Наклонившись, я разглядел вмятину, словно в этом месте вдавили в грунт какую-то полусферу диаметром сантиметров пятнадцать. Метрах в полутора обнаружил еще один похожий след. А ребята уже зовут на другое место: «Идите, идите сюда! Смотрите, что здесь с травой!»

Метрах в пятидесяти от тополя небольшая лужайка. Наклоняюсь, трогаю траву. На вид и на ощупь она словно прикатана чем-то. «Вот здесь этот шар летал очень низко, ниже деревьев, наверное, хотел приземлиться, даже какую-то площадку снизу выпустил, как опору», – продолжают рассказ мальчики.

Смотрю на часы: около девяти вечера, как-то неудобно дольше ребят задерживать, хотя они и с родителями. Договариваемся о новой встрече и прощаемся.

Иду от парка в сторону двенадцатиэтажного дома, что метрах в двухстах от тополя, пытаюсь проанализировать услышанное. Вася говорил, что в момент появления шара к этому месту сбежалось человек сорок. Значит, среди них должны быть и жители «двенадцатиэтажки».

Подхожу к подъезду, около него стоят человек шесть: и дети, и взрослые. Спрашиваю, видели ли они накануне что-либо необычное? Сразу отзывается парнишка лет четырнадцати: «Я видел! Вчера какой-то шар, такой вытянутый, летел со стороны электростанции. Гул от него шел сильный, и огоньки мигали разноцветные, их много на нем было по краям». Женщина лет сорока с собачкой заинтересованно вступает в разговор: «Тут несколько дней назад какая-то беготня была в стороне парка. Там в основном ребятишки играют. Все они шумели что-то вроде того, что инопланетяне летают».

Идем с пареньком назад, по направлению к парку. Он показывает рукой траекторию: «Вот здесь он летел».

– А дальше что?

– Пролетел мимо дома и исчез за крышами.

Начинаю соображать, что это другой случай. «Вчера» – это двадцать девятого сентября. Да и о посадке речи нет. Возникает недоверие – а не слишком ли часто?

Поблагодарив парнишку, иду к остановке трамвая. На ходу пытаюсь осмыслить информацию. Все ребята рассказывают уверенно, эмоционально. В глаза глядят прямо, с тревогой и надеждой – найдут ли понимание? Глаза, как говорится, зеркало души. Бывает, что и сговорятся ребятишки разыграть кого-нибудь, так ведь сами себя и выдают – прыскают от смеха, перемигиваются. Здесь же совсем другое.

В последующие два дня собрать нашу группу никак не удавалось: выходные дни, а домашние телефоны только у двоих, да и тех не оказалось дома. Чтобы не упустить время, поехал в редакцию «Коммуны» к Олегу Столярову – одному из журналистов, интересующихся проблемой НЛО. Попросил его дать заметку о случившемся и указать в газете адрес нашей секции, чтобы откликнулись взрослые очевидцы. Причем, не рассчитывая на скорую публикацию, я даже не составил текста, отдал Олегу свои черновики – те записи, которые сделал по рассказам ребят.

Секции удалось собраться вместе утром третьего октября. «Коммуна» превзошла все ожидания – в этот же день в ней появилась заметка «Футбол с пришельцами». Этот, ставший теперь уже «историческим», материал стоит того, чтобы привести его без сокращений:

«Вася Сурин и Женя Блинов учатся: один в школе № 82, другой – в школе № 33 Левобережья. Объединило их событие невероятное. Этих ребят и Юлю Шолохову, и еще человек сорок взрослых, которые стали 27 сентября свидетелями посадки… НЛО в парке, что в районе остановочной площадки «Машмет». А дело было так.

Ребята в парке играли в футбол. День клонился к вечеру. В половине седьмого мальчишки увидели в небе розовое свечение, а затем и шар красно-бордового цвета. Шар диаметром около 10 метров кружился на высоте метров 12 от земли, и было видно, как примялась под ним трава. Вскоре шар улетел.

Через несколько минут НЛО вернулся, завис над парком. К этому времени прибежали взрослые. В нижней части шара открылся люк, появилось существо примерно трехметрового роста в серебристом комбинезоне и «сапогах» бронзового цвета, с каким-то диском на груди и с тремя глазами.

Существо, осмотрев местность, захлопнуло люк, и шар начал опускаться, задев при этом тополь, который так и остался наклоненным.

НЛО приземлился. Снова откинул люк. Вышли двое – один, по-видимому, робот. Инопланетянин что-то произнес, на земле появился светящийся прямоугольник размером 30×50 сантиметров, пришелец снова что-то сказал.

Светящийся прямоугольник исчез. Инопланетянин поковырялся на груди робота, и тот пошел, как механический.

В это время один из мальчиков закричал от страха. Пришелец посмотрел на него, и мальчик замер, не мог двигаться. Глаза пришельца при этом светились. Закричали уже все, кто наблюдал это явление. Шар и существо исчезли.

Минут через пять опять появился шар и «трехглазый». На боку у него висел «пистолет» – трубка длиной в полметра. Рядом шел подросток лет шестнадцати. Пришелец направил на него «пистолет» и парень исчез. Инопланетянин вошел в шар, и тот, набирая скорость, улетел. Тут же появился и исчезнувший подросток…

Этот рассказ о посадке НЛО записан по свидетельствам нескольких очевидцев. К нему можно добавить, что жители улицы Путилина наблюдали не однажды появление НЛО в период 23-29 сентября. Такой всплеск активности уфологи называют «фляп», который обычно и связан с посадкой НЛО».