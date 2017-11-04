В 1989 году в Воронеже дети, играющие в футбол, встретили пришельцев из НЛО

Эта история была опубликована в воронежской газете «Коммуна» от 3 октября 1989 года в заметке под названием «Футбол с пришельцами».







«Вася Сурин и Женя Блинов учатся: один в школе № 82, другой в школе № 33 Левобережья. Объединило их событие невероятное. Этих ребят, и Юлю Шолохову, и еще человек сорок взрослых, которые стали 27 сентября свидетелями посадки… НЛО в парке, что в районе остановочной площадки “Машмет”.

Участники воронежского случая

А дело было так.

Ребята в парке играли в футбол. День клонился к вечеру. В половине седьмого мальчики увидели в небе розовое свечение, а затем и шар красно-бордового цвета. Шар диаметром около десяти метров кружился на высоте примерно 12 метров от земли, и было видно, как примялась под ним трава. Вскоре шар улетел.

Через несколько минут НЛО вернулся, завис над парком. К этому времени прибежали взрослые. В нижней части шара открылся люк, появилось существо примерно трехметрового роста в серебристом комбинезоне и “сапогах” бронзового цвета, с каким-то диском на груди и с тремя глазами.

Рисунки разных авторов, иллюстрирующие встречу в Воронеже

Существо, осмотрев местность, захлопнуло люк, и шар начал опускаться, задев при этом тополь, который так и остался наклоненным.

НЛО приземлился. Снова откинул люк. Вышли двое — один, по-видимому, робот. “Инопланетянин” что-то произнес, на земле появился светящийся прямоугольник размером 30×50 сантиметров, пришелец снова что-то сказал.

Светящийся прямоугольник исчез. “Инопланетянин” поковырялся на груди робота, и тот пошел, как механический.

В это время один из мальчиков закричал от страха. Пришелец посмотрел на него, и мальчик замер, не мог двигаться. Глаза пришельца при этом светились. Закричали уже все, кто наблюдал это явление. Шар и существо исчезли.

Минут через пять опять появились шар и “трехглазый”. На боку у него висел “пистолет” — трубка длиной полметра. Рядом шел подросток лет шестнадцати. Пришелец направил на него “пистолет”, и парень исчез. “Инопланетянин” вошел в шар, и тот, набирая скорость, улетел. Тут же появился и исчезнувший подросток…»

Этот рассказ о посадке НЛО записан по свидетельствам нескольких очевидцев. К нему можно добавить, что жители улицы Путилина наблюдали не однажды появление НЛО в период с 23 по 29 сентября. Такой всплеск активности, который обычно связан и с посадкой НЛО, уфологи называют «фляп».

Рисунки разных авторов, иллюстрирующие встречу в Воронеже

Это сообщение было почти дословно распространено по каналам ТАСС, а потом попало на страницы советских и зарубежных газет.

Что мы можем сказать по этому поводу? Случай очень сложный и противоречивый. Настораживает невероятное обилие контактов с детьми (описанный в газете — не единственный). Исчезновение парня может быть «калькой» со случая в Харовске Вологодской области, где почти таким же образом исчезла и потом снова появилась женщина.

Некоторые дети зарисовали увиденный на объекте знак наподобие буквы «Ж».

Что касается посадочных следов и поврежденного тополя, то никто не мог доказать, что до посадки всего этого не было. С другой стороны, опрос детей по специальной методике не выявил никаких признаков преднамеренной лжи.

Зарубежные уфологи, в частности расследовавший ситуацию Жак Валле, подметили в рассказах ребят некоторые известные не только им детали, о которых дети заведомо не могли знать, а следовательно, не могли специально применить в выдуманном рассказе. Показания приборов и биолокационных рамок тоже подтверждали рассказы ребят.



